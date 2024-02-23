Репетиция возможной дуэли в плей-офф Кубка Гагарина

Olimpbet публикует аналитику на матчи 23 февраля в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

"Динамо" (Минск) – СКА (Санкт-Петербург). 23 февраля, 22:30 (время Астаны)

В предыдущем матче регулярного первенства питерские "армейцы" нежданно-негаданно проиграли "Северстали", причем всухую (0:3). Да еще и в Санкт-Петербурге, поставив под угрозу итоговую победу в конференции.

Теперь команде Романа Ротенберга предстоит съездить в Минск, чтобы встретиться с местным "Динамо". У "зубров" уже не осталось абсолютно никаких задач на конец "регулярки", со своего восьмого места на Западе они точно никуда не сдвинутся. В общем, до плей-офф они совершенно свободны.

А там они в первом же раунде с большой долей вероятности вновь скрестят клюшки с хоккеистами СКА. Причем домашнее поражение сделает эту малоприятную для минчан дуэль еще более реальной.

Впрочем, еще неизвестно, какая из сторон больше хочет избежать встречи на старте Кубка Гагарина. Если взглянуть на статистику текущего сезона, то впору бояться "армейцам", которые проиграли "динамовцам" дважды при одной своей победе. А предыдущий визит в столицу Беларуси завершился для клуба с берегов Невы поражением со счетом 2:4.

Но сейчас эксперты Olimpbet видят в "армейцах" явных фаворитов встречи с "зубрами". Победитель матча: "Динамо" (Минск) – 2.63, СКА – 1.48. При этом букмекер № 1 в Казахстане верит, что хоккеисты общими усилиями забросят не менее пяти шайб: Тотал (4.5) бол – 1.52.

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Фото: Olimpbet

"Нефтехимик" (Нижнекамск) – "Локомотив" (Ярославль). 23 февраля, 20:00

"Волкам" уже ничего не надо в этом чемпионате, разве что – достойно попрощаться с родными болельщиками. Ведь встреча с "Локомотивом" будет для "Нефтехимика" последним домашним матчем сезона.

"Железнодорожники" же не просто готовятся к плей-офф, они стремятся финишировать на Западе как можно выше. При этом ярославцы сохраняют шансы даже на завоевание Кубка Континента – трофея, вручаемого лучшему клубу по результатам регулярного первенства КХЛ.

Гостевая победа над "Ак Барсом" приблизила "Локо" к решению обеих этих задач. И в Нижнекамске гости наверняка намерены закрепить успех, добытый в Казани. У них есть все предпосылки для этого.

Команда Игоря Никитина выиграла все три последние очные встречи у нижнекамцев в Континентальной хоккейной лиге. Поэтому неудивительно, что аналитики Olimpbet считают "железнодорожников" фаворитами и ближайшего сражения с "волками". Победитель матча: "Нефтехимик" – 2.17, "Локомотив" – 1.68.

Вероятность дополнительного времени в матче самый популярный букмекер страны оценивает кэфом 3.89.

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