Боксер Кункабаев рассказал о подготовке к Олимпиаде

Казахстанский боксер-тяжеловес Камшыбек Кункабаев уже на протяжении многих лет считается одним из лидеров нашей сборной. Он первым среди боксеров завоевал лицензию на Летние игры в Париже 2024 года, сообщает Zakon.kz.

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До главного спортивного события четырехлетия, Олимпийских игр в столице Франции, осталось считанное количество времени. Для некоторых спортсменов начался самый ответственный и важный период, подготовка к главным стартам 2024 года. Одну из персональных лицензий на участие в парижских состязаниях полгода назад заработал Камшыбек Кункабаев.





Фото: Instagram/turizm_sport_ministrligi

Кункабаев, выступающий в весовой категории +92 кг, выиграл путевку на Азиатских играх в китайском городе Ханчжоу. В финале континентального соревнования он уступил своему извечному сопернику из Узбекистана Баходиру Джалолову.

Камшыбек Кункабаев родился 18 ноября 1991 года в Кызылорде. Занимается боксом с 2006 года. Заметив, что у юноши есть способности к спорту, брат Аскар привел Камшыбека в секцию бокса. Аскар Кункабаев в свое время также занимался этим видом спорта.

"Пришел в боксерский кружок и сразу после первой тренировки полюбил этот вид спорта. Затем я поставил перед собой цель, стать чемпионом мира и олимпийским чемпионом. И сегодня я упорно работаю над достижением своей детской мечты". Камшыбек Кункабаев

Будущий победитель и призер международных соревнований начал увлекаться тонкостями бокса под руководством своего первого тренера Сейтжана Токенова. Интересно, что связь между первым наставником и учеником продолжается по сей день. Он до сих пор является личным наставником Кункабаева, улучшает технику своего воспитанника и настраивает его на соревнования.

"Не делю турниры на простые и сложные. Стопроцентно готовлюсь ко всем соревнованиям, чтобы достойно защищать честь страны. Тем не менее, полуфиналы и финалы больших турниров всегда бывают напряженными и сложными. Потому что до этой стадии всегда добираются только сильнейшие. Олимпиада в Токио была самым трудным соревнованием в карьере, как с физической, так и с психологической точек зрения. Атмосфера и аура Олимпийских игр особенная по сравнению с другими состязаниями". Камшыбек Кункабаев

В настоящее время, как уточнили в пресс-службе Министерства туризма и спорта, Камшыбек вместе с национальной сборной интенсивно готовится.

"Подготовка к Олимпиаде идет по плану, в олимпийском центре "Акбулак" в Алматинской области, где проводим совместные учебно-тренировочные сборы с азербайджанскими боксерами. Чтобы успешно выступить на парижском турнире и осуществить свою детскую мечту, нужно постоянно совершенствовать свои навыки, не останавливаясь ни на мгновение". Камшыбек Кункабаев

Боксер все свободное время посвящает своей семье, любимое занятие – это гулять с детьми. Камшыбек с детства очень любит гонять мяч, поэтому, когда свободен от тренировок, играет в футбол с друзьями.



Камшыбек Кункабаев завоевал "бронзу" Олимпийских игр 2021 года в Японии и "серебро" Азиатских игр прошлого года. Он является четырехкратным серебряным призером чемпионата мира и двукратным серебряным призером азиатского первенства.

