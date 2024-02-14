"Бавария" и ПСЖ начинают борьбу в плей-офф Лиги чемпионов

Матчи с участием немецкого и французского грандов – в коэффициентах Olimpbet.

"Лацио" (Италия) – "Бавария" (Германия). 15 февраля, 02:00 (время Астаны)

На минувших выходных "Бавария" потерпела болезненное поражение в Бундеслиге от леверкузенского "Байера" (0:3). Чем всерьез поставила под угрозу завоевание титула сильнейшего клуба Германии, до которого "красная машина" всякий раз без пробуксовок доезжала 11 последних лет.

Теперь футболистам "Баварии" необходимо реабилитироваться в глазах родных болельщиков в выездной встрече Лиги чемпионов с "Лацио". Итальянцы же, напротив, свой предыдущий матч против "Кальяри" в Серии А выиграли (3:1) и продолжили борьбу за еврокубковые места в национальном первенстве.

Несмотря на не самый успешный сезон, баварцы все равно считаются одними из главных претендентов на победу в ЛЧ-2023/24. Понятно, что и на выход в четвертьфинал турнира у мюнхенцев шансов намного больше, чем у римлян, что наглядно подтверждают коэффициенты Olimpbet: проход "Лацио" – 6.7, проход "Баварии" – 1.11.

Примечательно, что друг с другом эти соперники встречались лишь дважды – ровно три года назад на этой же стадии Лиги чемпионов. И тогда "красная машина" безжалостно раздавила "орлят" с общим счетом 6:2, причем в гостях "Бавария" разгромила хозяев 4:1.

Самый популярный букмекер страны полагает, что и на этот раз немецкая команда имеет отличные шансы на успех в столице Италии: П1 – 4.92, Х – 3.94, П2 – 1.7.

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ПСЖ (Франция) – "Реал Сосьедад" (Испания). 15 февраля, 02:00

Фото: Olimpbet

Баскам откровенно не повезло со жребием. Победителю группы В, который в своем квартете обошел "Интер", в соперники по первому раунду плей-офф достался ПСЖ, имеющий пятый рейтинг среди всех клубов, пробившихся в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Выигрыш парижанами ЛЧ-2023/24 оценивается кэфом 13,25, и по этому показателю французы уступают только "Манчестер Сити" (2.9), "Баварии" (5.5), "Реалу" (6.45) и "Арсеналу" (6.65). Коэффициент на победу в турнире сан-себастьянцев равен 67.

Поэтому вряд ли "Реал Сосьедад" можно считать фаворитом в двухраундовом противостоянии с "Сен-Жермен". И это, несмотря на то, что первый матч баски проводят в гостях, что, по идее, должно давать им некоторое преимущество.

Опираться на статистику в этом испано-французском споре особого смысла нет, так как между собой клубы из Сан-Себастьяна и Парижа еще никогда не встречались даже на товарищеском уровне.

Эксперты Olimpbet полагают, что у ПСЖ есть прекрасные шансы начать историю взаимоотношений с "Реалом-Сосьедад" с победы: П1 – 1.73, Х – 3.69, П2 – 5.11.

Явным фаворитом, по мнению букмекера № 1 в Казахстане, команда Луиса Энрике выглядит и по сумме двухматчевого соперничества: проход ПСЖ – 1.51, проход "Реал Сосьедад" – 2.56.

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