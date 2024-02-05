Борьба за последнюю путевку в плей-офф от Востока в самом разгаре

Матчи с участием "Сибири" и "Нефтехимика" – в коэффициентах Olimpbet.

"Ак Барс" (Казань) – "Сибирь" (Новосибирск). 5 февраля, 22:00 (время Астаны)

Эти же соперники встречались друг с другом буквально на прошлой неделе, но в Новосибирске. Тот матч завершился крупной и "сухой" победой "Ак Барса" со счетом 4:0. Примечательно, что казанцам удалось обыграть "Сибирь" впервые в сезоне-2023/24, до этого они дважды уступили "снеговикам" в текущей "регулярке".

После удачного визита на берега Оби "барсы" столь же успешно съездили в Челябинск, одолев "Трактор" 4:1. "Сибирь" же на своем льду по буллитам дожала прямого конкурента за последнюю путевку в плей-офф от Востока "Амур" (4:3 Б), одержав первую победу за четыре последних матча.

Команде Сергея Кривокрасова вообще больше нельзя оступаться, ведь от восьмой строчки в конференции она отстает уже на четыре балла. Но смогут ли новосибирцы разжиться очками в столице Татарстана, где "Ак Барс" редко бывает гостеприимным?

Это может показаться удивительным, но "барсы" не могут выиграть у "снеговиков" на своем льду почти три с половиной года, с октября 2020-го, потерпев за это время четыре домашних поражения в КХЛ и еще одно – в предсезонном турнире.

Впрочем, эксперты Olimpbet почти не верят в то, что новосибирцы продолжит свою успешную выездную серию в Казани. Победитель матча: "Ак Барс" – 1.44, "Сибирь" – 2.79. При этом букмекер № 1 в Казахстане не сомневается, что на этот раз заброшенными шайбами отметятся обе команды: ОЗ: да – 1.2.

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Фото: Olimpbet

"Лада" (Тольятти) – "Нефтехимик" (Нижнекамск). 5 февраля, 21:00

Клубы из Тольятти и Нижнекамска – соседи по турнирной таблице Востока, они занимают седьмое и восьмое места соответственно. Однако между ними настоящая очковая пропасть, измеряемая 12-ю баллами, пусть "Нефтехимик" и провел на один матч меньше волжан.

При этом "Лада" имеет шансы финишировать даже четвертой в конференции, тогда как "волки" еще отнюдь не гарантировали себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина. Тем не менее коллектив Олега Леонтьева – главный претендент на восьмую строчку, и у него есть неплохие шансы упрочить претензии на попадание в плей-офф после игры в Тольятти.

Из пяти уже состоявшихся в этом сезоне очных дуэлей "Нефтехимик" выиграл у "Лады" три, в том числе одну – в Тольятти, причем со счетом 4:0. Так почему же нижнекамцам не повторить октябрьский успех на берегах Волги, только уже в феврале?

Аналитики Olimpbet вообще не видят фаворита в этой встрече. Победитель матча: "Лада" – 1.9, "Нефтехимик" – 1.89. А вероятность овертайма самый популярный букмекер страны оценивает кэфом 3.81.

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