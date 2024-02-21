В борьбу вступают последние участники плей-офф Лиги чемпионов

Матчи с участием "Барселоны" и "Арсенала" – в коэффициентах Olimpbet.

"Наполи" (Италия) – "Барселона" (Испания). 22 февраля, 02:00 (время Астаны)

"Наполи", действующий обладатель "скудетто", занимает лишь десятое место в турнирной таблице Серии А. А всего два дня назад клуб уволил главного тренера, уже второго с начала сезона-2023/24. Всего двух этих фактов вполне достаточно, чтобы понять, в каком глубочайшем кризисе находятся неаполитанцы перед стартом плей-офф Лиги чемпионов.

Конечно, и "Барселона" проводит далеко не выдающийся сезон. Она, как и ее соперник, с большой долей вероятности не сможет защитить титул в национальном первенстве.

Но все относительно: по сравнению с "адзурри" дела у "блауграны" идут просто здорово. В Италию команда Хави Эрнандеса отправляется в приподнятом настроении на фоне четырехматчевой беспроигрышной серии в Примере.

Ближайшая встреча станет пятой для соперников на официальном уровне. Примечательно, что все предыдущие уместились в четыре последних года. В сезоне-2019/20 "Наполи" и "Барселона", как и сейчас, спорили друг с другом за путевку в четвертьфинал ЛЧ. Двумя годами позже их пути пересеклись на стадии 1/16 финала Лиги Европы.

В обоих случаях каталонцы брали верх над неаполитанцами, при этом ни разу не проиграв (две победы, столько же ничейных результатов). Сможет ли "Наполи" впервые одолеть "Барселону" в столь непростой для клуба момент?

Эксперты Olimpbet сходятся во мнении, что в первом матче шансы команды примерно равны: П1 – 2.76, Х – 3.5, П2 – 2.52. А вот по итогам двухраундового спора букмекер № 1 в Казахстане считает "Барсу" явным фаворитом: проход "Наполи" – 2.56, проход "Барселона" – 1.51.

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Фото: Olimpbet

"Порту" (Португалия) – "Арсенал" (Англия). 22 февраля, 02:00

"Канониры" с 2017-го года не играли в весенней стадии Лиги чемпионов. А впервые за семь лет пробившись в плей-офф главного еврокубка, "Арсенал" получил от букмекеров Olimpbet третий рейтинг среди всех 16-ти участников этой стадии. Кэф лондонцев на победу в ЛЧ-2023/24 оценивается кэфом 6.3. По этому показателю "оружейники" уступают только действующему обладателю трофея "Манчестер Сити" (2.5) и самому титулованному клубу мира "Реалу" (5.3).

"Порту" – один из аутсайдеров рейтинга (кэф на выигрыш турнира равен 125), и в споре с лондонцами "драконы" выглядят откровенными андердогами. Португальцы трижды соперничали с "Арсеналом" в евротурнирах и никогда не выходили победителями по сумме двух встреч.

Правда, на своем поле "сине-белые" ни разу не уступили "канонирам" (две победы и ничья). Но этого не хватало им для общего успеха, так как в Лондоне англичане постоянно громили противника.

Аналитики Olimpbet и сейчас считают команду Микеля Артеты безоговорочным фаворитом двухраундового сражения. Проход "Порту" – 5.52, проход "Арсенала" – 1.15. Более того, самый популярный букмекер страны полагает, что и в гостевом матче у "канониров" намного больше шансов на благоприятный исход, чем у "драконов": П1 – 5.32, Х – 3.79, П2 – 1.68.

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