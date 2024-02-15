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"Ордабасы" подписал игрока молодежной сборной Сербии

Футбол Игрок Ордабасы Фото: Instagram/zlatansehovic_17
Чемпион Казахстана 2023 года, клуб "Ордабасы" пополнился сербским защитником Златаном Сеховичем, который начнет новый сезон в составе коллектива из Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

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23-летний игрок играет на левом фланге обороне, с опытом выступления за молодежную сборную Сербии. Трансферная стоимость молодого защитника на рынке оценивается в 400 000 евро.

Свою футбольную карьеру Златан начинал 9 лет назад в юношеском составе сербского "Партизана", где дошел до основной команды.

В 2020 году игрок перешел в израильский "Маккаби", сыграв там 2 сезона снова вернулся в "Партизан", оттуда был отдан в аренду казахстанской дружине.   

Сехович отыграл за молодежная сборную Сербии 11 игр, плюс за его плечами 5 матчей в еврокубках.

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