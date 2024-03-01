ФК "Аксу" отказался от чемпионата КПЛ-2024 за сутки до его старта

1 марта в Алматы открывается новый сезон казахстанского футбольного чемпионата среди команд Премьер-лиги. К сожалению, старт омрачен отсутствием в нем среди 14-ти заявленных команд павлодарской дружины "Аксу", сообщает Zakon.kz.

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Данной информацией поделилась пресс-служба QFL, которая подтвердила, что в новом сезоне стартуют 13 команд – "Актобе", "Астана", "Атырау", "Елимай", "Женис", "Жетысу", "Кайрат", "Кайсар", "Кызылжар", "Ордабасы", "Тобол", "Туран" и "Шахтер".

Недавно заявленный ФК "Аксу" выпал из этого списка накануне из-за финансовых затруднений.

Две недели назад павлодарцы пришли на замену ФК "Мактаарал", который был отстранен от участия в КПЛ за несоответствие минимальным требованиям по лицензированию.





Фото: Instagram/pflkaz

Несмотря на сложившуюся ситуацию, календарь QFL Премьер-лиги останется без изменений, запланированные матчи ФК "Аксу" с соперниками будут отменены. В нынешнем турнире будет 26 туров, а сезон завершится 10 ноября 2024 года.



Матч-открытие КПЛ-2024 пройдет 1 марта на алматинском стадионе "Хан-Тенгри", где встретятся два столичных клуба "Астана" и "Женис", начало дерби – в 14:30. Также в первый день весны встретятся "Кайсар" – "Актобе" (17:00).

Действующим чемпионом Казахстана является "Ордабасы" из Шымкента, который открывает сезон у себя дома игрой против карагандинского "Шахтера".