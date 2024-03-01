Лента новостей
0
Қаз
#Смена часового пояса #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

ФК "Аксу" отказался от чемпионата КПЛ-2024 за сутки до его старта

Футбол Снятие КПЛ-2024, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2024 12:49 Фото: Instagram/fcaqsu
1 марта в Алматы открывается новый сезон казахстанского футбольного чемпионата среди команд Премьер-лиги. К сожалению, старт омрачен отсутствием в нем среди 14-ти заявленных команд павлодарской дружины "Аксу", сообщает Zakon.kz.

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 000 тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет  вернем всю сумму на счeт!

Данной информацией поделилась пресс-служба QFL, которая подтвердила, что в новом сезоне стартуют 13 команд – "Актобе", "Астана", "Атырау", "Елимай", "Женис", "Жетысу", "Кайрат", "Кайсар", "Кызылжар", "Ордабасы", "Тобол", "Туран" и "Шахтер".

Недавно заявленный ФК "Аксу" выпал из этого списка накануне из-за финансовых затруднений.

Две недели назад павлодарцы пришли на замену ФК "Мактаарал", который был отстранен от участия в КПЛ за несоответствие минимальным требованиям по лицензированию. 

Футбол Старт КПЛ-2024, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2024 12:49

Фото: Instagram/pflkaz

Несмотря на сложившуюся ситуацию, календарь QFL Премьер-лиги останется без изменений, запланированные матчи ФК "Аксу" с соперниками будут отменены. В нынешнем турнире будет 26 туров, а сезон завершится 10 ноября 2024 года.

Матч-открытие КПЛ-2024 пройдет 1 марта на алматинском стадионе "Хан-Тенгри", где встретятся два столичных клуба "Астана" и "Женис", начало дерби – в 14:30. Также в первый день весны встретятся "Кайсар" – "Актобе" (17:00). 

Действующим чемпионом Казахстана является "Ордабасы" из Шымкента, который открывает сезон у себя дома игрой против карагандинского "Шахтера".  

Читайте также

Плавание ЧА-2024 Золото
Казахстанские пловцы достигли исторических результатов на ЧА-2024
Футбол Интервью Специалиста
Известный специалист дал свой прогноз на КПЛ-2024 и сборную Казахстана
Кубок Гагарина: поехали
Кубок Гагарина: поехали
Куандык Шынасилов
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Время
Казахстан переходит на единый часовой пояс: что нужно знать
Сильное землетрясение в Алматы: сотрудники и должностные лица ДЧС понесли наказание
Сильное землетрясение в Алматы: сотрудники и должностные лица ДЧС понесли наказание
Казахстанские банки выступили с важным объявлением из-за смены часового пояса
Казахстанские банки выступили с важным обращением из-за смены часового пояса
Смена часового принесла сюрпризы: у казахстанцев обновились дать дней рождения
Смена часового пояса принесла сюрпризы: у казахстанцев обновились даты рождения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: