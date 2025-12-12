Бензема открыто высказал свое мнение о проблемах в мадридским "Реале"

Знаменитый французский футболист Карим Бензема, который ныне защищает честь саудовского клуба "Аль-Иттихад", на днях дал большое интервью, где ответил на многие вопросы, сообщает Zakon.kz.

В частности, журналистов издания L’Équipe интересовала ситуация последних недель в бывшей команде Бензема – мадридском "Реале", где француз долгие годы блистал на первых ролях.

"Сливочным" сейчас просто не хватает взаимопонимания между Мбаппе, Винисиусом, Беллингемом и Родриго. Каждый из них должен понимать, что ему нужно делать на поле. Беллингем должен понимать, что он плеймейкер, а не бомбардир. Мбаппе – бомбардир, а не плеймейкер. Винисиус – не опорник, он левый вингер. Когда каждый поймет, что ему нужно делать на поле, это прекратится. Эти парни входят в десятку лучших игроков мира, и все они в одной команде. Им просто необходимо говорить друг с другом". Карим Бензема

По мнению 37-летнего форварда, сейчас в "Реале" непростая ситуация, с чем даже не может справиться один из лучших европейских наставников Хаби Алонсо.

"Сложная задача, потому что у каждого из них свой характер, свои особенности. Все хотят быть лучшими, поэтому это немного трудно. Должны понимать, что все они могут внести свой вклад и делается это ради команды. Тренер ничего не может сделать, он ставит лучших. После этого все зависит от самих игроков. Если твой партнер по команде лучше тебя, ты должен это принять. Критика всегда тяжело воспринимается. Но на самом деле она помогает совершенствоваться. Если воспринимать ее правильно, то двигаешься вперед. Это лучше для тебя и для всех. Но, честно говоря, в "Мадриде" сложно, там слишком много хороших игроков". Карим Бензема

Но, с другой стороны, Бензема дал совет нынешним звездам королевского клуба.

"Проблема в том, что ты не можешь смириться с тем, что игрок, опережающий тебя, забивает больше голов, чем ты. Вот почему возникают проблемы, когда у тебя пять или шесть отличных игроков вместе. Каждый внесет свой вклад. И в конечном итоге нападающий всегда будет получать немного больше внимания, чем остальные. Но ему всегда нужны остальные, нельзя все делать в одиночку. В "Реале" нет опытных игроков, которые могут сказать другим, что не так". Карим Бензема

Карим Бензема 5 июня 2023 года сыграл прощальный матч за "Реал" и после этого перешел играть в чемпионат Саудовской Аравии.