"Интер Майами" Месси впервые возглавил рейтинг самых дорогих клубов МЛС

Американский футбольный клуб из Флориды "Интер Майами", капитаном которого является знаменитый аргентинец Лионель Месси, стал самым дорогим клубом МЛС с бюджетом в 1,45 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

Согласно финансовому отчету Sportico, "Майами" за последнее время увеличил свою стоимость на 22% и ныне оценивается в 1,45 млрд долларов. Клуб Месси в рейтинге самых дорогих футбольных проектов США опередил "Лос-Анджелес" (1,4 млрд), который занимал первое место в течение последних четырех лет.

Помимо них, еще два коллектива перешагнули рубеж в миллиард долларов: "Лос-Анджелес Гэлакси" (1,17), "Атланта" (1,14) и "Нью-Йорк Сити" (1,12).

По мнению экспертов, несмотря на некоторый рост, клубы МЛС по-прежнему серьезно уступают по стоимости командам из НФЛ, НБА, MLB и НХЛ.

Если брать в расчет все профессиональные лиги по пяти видам спорта, то здесь "Интер Майами" располагается всего лишь на 116-й позиции из 154 команд.

Лидером общего текущего рейтинга является "Даллас Ковбойс" (НФЛ, 12,8 млрд долларов). В первую тройку еще входят "Голден Стэйт" (НБА, 11,33 млрд) и "Лос-Анджелес Рэмс" (НФЛ, 10,43 млрд).

Два месяца назад "Интер Майами" во главе со своим лидером Лионелем Месси впервые в истории выиграл Кубок МЛС, победив в решающем матче "Ванкувер" со счетом 3:1.