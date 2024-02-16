Серия А: встреча лидера с аутсайдером и схватка "быков" с "волками"

Матчи открытия 25-го тура чемпионата Италии – в коэффициентах Olimpbet.

Серия А. 25-й тур. "Интер" – "Салернитана". 17 февраля, 02:00 (время Астаны)

Очередной тур итальянского первенства начинается двумя пятничными матчами, в одном из которых встретятся команды, располагающиеся на разных полюсах таблицы. "Интер" единолично лидирует, с каждым днем приближая завоевание "скудетто". "Салернитана" обитает на самом дне, мечтая о чудесном спасении в Серии А.

Между соперниками 47 очков разницы. В активе "черно-синих" 17-матчевая беспроигрышная серия в чемпионате. Тогда как "темно-красные" за весь сезон одержали только две победы. А после поражения от "Эмполи" в минувшем туре и вовсе осталась без главного тренера – Филиппо Индзаги был отправлен в отставку.

И произошло это как раз перед встречей с командой, которую возглавляет его младший брат Симоне. Отчего обоим, должно быть, очень обидно.

Добавим сюда еще два факта: "Интер" будет принимать "Салернитану" на своем стадионе, где еще никогда в истории этого противостояния не терял очков. А встреча первого круга сезона-2023/24, состоявшаяся 30-го сентября в Салерно, завершилась победой "нерадзурри" со счетом 4:0.

По всем раскладам миланцы – безоговорочные фавориты предстоящего матча на арене "Джузеппе Меацца". Так полагают и эксперты Olimpbet: П1 – 1.18, Х – 8, П2 – 14.75. Причем даже победа хозяев с перевесом в четыре мяча букмекером № 1 в Казахстане котируется ниже, чем вариант, при котором гости просто не проиграют: Ф1 (-3.5) – 3.75 и Х2 – 5.13 соответственно.

Станьте очевидцем матча Греция – Казахстан! Выиграйте путевку в Афины, участвуя в акции "За наших в Грецию" от Olimpbet. Спешите, акция продлится до 28 февраля.

"Торино" – "Лечче". 17 февраля, 00:00

Фото: оlimpbet

Команды разделяют всего три строчки в турнирной таблице, при этом "Торино" опережает "Лечче" аж на девять очков, да еще и имеет матч в запасе. В случае победы туринцы приблизятся к еврокубковым местам и даже смогут обогнать пока еще действующего чемпиона "Наполи", а это уже само по себе можно считать достижением.

Салентийцы же пока еще не могут чувствовать себя спокойно в борьбе за выживание, от зоны вылета их отделяют лишь пять баллов. А с учетом того, что в пяти предыдущих турах "желто-красные" набрали только три очка, динамика продвижения "Лечче" по дистанции не может не настораживать их болельщиков перед визитом в Турин.

К тому же "волки" проиграли "быкам" все четыре предыдущие встречи, одна из которых пришлась уже на сезон-2023/24.

Таким образом, все указывает на то, что "гранатовые" – явные фавориты предстоящего сражения на арене "Олимпико ди Торино": П1 – 1.74, Х – 3.54, П2 – 5.31. При этом самый популярный букмекер страны почти уверен, что матч "Торино" – "Лечче" будет "низовым": Тот (2.5) М – 1.55, Б – 2.37.

Голосуйте за Olimpbet на Metaratings Top Awards! Букмекер №1 в Казахстане номинирован в нескольких категориях Национальной премии в области спорта и бизнеса. Отдайте голос за компанию, которая ценит своих клиентов и на деле развивает спортивную индустрию страны.