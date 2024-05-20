Кому достанутся бронзовые медали Серии А?

Матч "Болоньи" с "Ювентусом" – в коэффициентах Olimpbet.

"Болонья" – "Ювентус". 20 мая, 23:45 (время Астаны)

Чемпион и серебряный призер итальянского первенства определились досрочно, две верхние строчки таблицы Серии А сезона-2023/24 заблаговременно себе обеспечили миланские клубы – "Интер" и непосредственно "Милан".

А вот за третье место борьба продолжается. Определяющей в "бронзовом" вопросе станет очная встреча 37-го тура между главными претендентами на заключительный комплект медалей чемпионата Италии.

Сейчас у "Болоньи" и "Ювентуса" равное количество набранных очков. Но "борзые" располагаются в таблице выше "старой синьоры" благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Казалось бы, "красно-синих" устроит и ничья в споре с "черно-белыми", но это не так. В случае если болонцы с туринцами сильнейшего не выявят, их обоих с большой долей вероятности обойдет "Аталанта", пока отстающая от этого дуэта на один балл.

Победитель же игры в Болонье в любом случае станет главным кандидатом на бронзу сезона. И если для хозяев это огромная мотивация, ведь "борзые" не финишировали в призах без малого полвека, то у "Юве" особого стимула бороться за третью строчку нет. Это один из тех клубов, для которых не существует никакого другого места, кроме первого, а путевка в Лигу чемпионов уже в кармане.

И, конечно же, не стоит забывать, что это будет последний домашний матч "Болоньи" под управлением главного тренера Тьягу Мотты, который в межсезонье отправится в… "Ювентус". Сюжет!

На стороне "борзых" – бешеная мотивация, за "бьянконери" – огромный статистический перевес. Кого же следует считать фаворитом сражения на арене "Ренато Даль-Ара"?

Эксперты Olimpbet видят шансы соперников на успех приблизительно равными, отдавая небольшое предпочтение "Болонье": П1 – 2.65, Х – 3.15, П2 – 2.95. По мнению букмекера №1 в Казахстане, противостояние далеко не самых результативных команд Серии А, скорее всего, будет "низовым": Тот (2.5) М – 1.61, Б – 2.3.

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Фото: Olimpbet





"Салернитана" – "Верона". 20 мая, 21:30

Команда из Салерно давно отправилась в Серию В, уже несколько туров назад лишившись даже теоретических шансов остаться в элите итальянского футбола. Но теперь во многом от "морских коньков" будет зависеть, кто вместе с ними финиширует на дне и покинет высший дивизион.

"Верона" в случае поражения от "гранатовых" станет одним из главных кандидатов на вылет. Победа же, напротив, гарантированно обезопасит "мастифов" от расставания с Серией А. Ничья, в принципе, тоже устроит команду Марко Барони.

Вроде бы при должном настрое у гостей не должно возникнуть проблем в сражении с немотивированным соперником, который за весь сезон одержал всего две победы. Однако одна из них пришлась как раз на выездной матч с… "Вероной".

А то, как можно споткнуться на противнике, не испытывающем турнирного давления, совсем недавно ощутил на себе грозный "Ювентус", неделей ранее ушедший от поражения в домашней игре с "Салернитаной" лишь в компенсированное время (ничья 1:1).

Тем не менее аналитики Olimpbet считают веронцев явными фаворитами встречи в Салерно: П1 – 5.35, Х – 4.16, П2 – 1.65.

Причем самый популярный букмекер страны практически не сомневается, что гостям удастся поразить ворота хозяев. "Верона" забьет: да – 1.16, "Верона" забьет: нет – 5.1.

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