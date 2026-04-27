Кто представит Казахстан на командном ЧМ-2026 по настольному теннису

28 апреля в Лондоне начнется чемпионат мира по настольному теннису. Мужская и женская команды Казахстана проведут свои первые матчи в подгруппах, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ФНТК, наша мужская сборная свой стартовый поединок проведет завтра в 23:30 по казахстанскому времени. В 11-й подгруппе мы сразимся с командой Турции.

Честь Казахстана будут защищать Кирилл Герасименко, Алан Курмангалиев, Айдос Кенжигулов, Санжар ⁠Жубанов и Искендер ⁠Харки.

У турков на площадку выйдут Ибрагим Гундуз, Абдулла Йигенлер, Горкем Окал, Хакан Иджик и Зивер Гундуз.

Фото: Instagram/ttfrk

Параллельно с мужчинами, но уже на другой площадке начнут свои выступления наши девушки. В пятой подгруппе им будут оппонировать теннисистки Бразилии.

От Казахстана в бой вступят Зауреш Акашева, Сарвиноз Миркадирова, Анель Бахыт, Жанерке ⁠Кошкумбаева и Мария ⁠Лукьянова.

В свою очередь южноамериканки выставляют следующий состав: Бруна Такахаши, Джулия Такахаши, Лаура Ватанабе и Виктория Страссбургер.

Тем временем мадридский "Реал" потерял двух своих топовых футболистов до конца сезона.

