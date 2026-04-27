#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
464.86
544.03
6.14
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Спорт

Кто представит Казахстан на командном ЧМ-2026 по настольному теннису

Настольный теннис Состав Сборной РК, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2026 14:52 Фото: Instagram/ttfrk
28 апреля в Лондоне начнется чемпионат мира по настольному теннису. Мужская и женская команды Казахстана проведут свои первые матчи в подгруппах, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ФНТК, наша мужская сборная свой стартовый поединок проведет завтра в 23:30 по казахстанскому времени. В 11-й подгруппе мы сразимся с командой Турции.

Честь Казахстана будут защищать Кирилл Герасименко, Алан Курмангалиев, Айдос Кенжигулов, Санжар ⁠Жубанов и Искендер ⁠Харки.

У турков на площадку выйдут Ибрагим Гундуз, Абдулла Йигенлер, Горкем Окал, Хакан Иджик и Зивер Гундуз.

Фото: Instagram/ttfrk

Параллельно с мужчинами, но уже на другой площадке начнут свои выступления наши девушки. В пятой подгруппе им будут оппонировать теннисистки Бразилии.

От Казахстана в бой вступят Зауреш Акашева, Сарвиноз Миркадирова, Анель Бахыт, Жанерке ⁠Кошкумбаева и Мария ⁠Лукьянова.

В свою очередь южноамериканки выставляют следующий состав: Бруна Такахаши, Джулия Такахаши, Лаура Ватанабе и Виктория Страссбургер.

Тем временем мадридский "Реал" потерял двух своих топовых футболистов до конца сезона.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: