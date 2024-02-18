Рекордный гол Роналду принес пятую победу подряд "Аль-Насру"

Саудовский футбольный клуб "Аль-Наср" одержал пятую победу подряд в местном чемпионате благодаря голу своего португальского лидера и капитана Криштиану Роналду, который к тому же установил рекорд, сообщает Zakon.kz.

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Данное событие случилось накануне, когда "Аль-Наср" дома переиграл "Аль-Фатех" со счетом 2:1 в рамках игр 20-го тура. Это пятый успех подряд команды Роналду в саудовской лиге, что позволяет ей уверенно укрепиться на 2-й строчке турнирной таблицы.

К этой минуте "Аль-Наср" набрал 49 очков и отстает от лидера "Аль-Хиляля" на 4 балла.





В противостоянии с "Аль-Фатехом" один из победных голов в активе Роналду, когда он открыл счет на 17-й минуте.

Португалец, начиная с 8 декабря, отличается в семи играх подряд: забил в пяти матчах чемпионата, одной игре Кубка короля Саудовской Аравии и одной встрече азиатской Лиги чемпионов. За это время он стал автором 8 голов.

"Очередная победа, очередной гол. Давайте продолжать в том же духе, "Аль-Наср". Криштану Роналду

И к тому же португальский форвард установил рекорд, обогнав своего главного конкурента в мировом футболе – Лионеля Месси.

Messi Ronaldo

🤝

Scoring 713 non-penalty goals pic.twitter.com/iWA8ad0tlc — MessivsRonaldo.app (@mvsrapp) February 14, 2024

Теперь на счету капитана "Аль-Насра" 714 голов без учета одиннадцатиметровых. Он опережает звезду "Интер Майами" на один гол. А всего Криштиану за карьеру забил 875 мячей, а Месси – 821.

Стоит также отметить, что Роналду по-прежнему находится во главе списка бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии с активом в 21 мяч. За время выступления в форме саудовского коллектива 39-летний игрок оформил 46 голов и 13 передач в 52 матчах, начиная с января 2023 года.