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Роналду не поможет "Аль-Насру" в ближайшем матче

Футбол Пропуск Игры Фото: Instagram/alnassr_fc
Лидер и капитан саудовского футбольного клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду не сыграет против катарского "Аль-Духайля" в азиатской Лиге чемпионов, сообщает Zakon.kz.

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Поединок "Аль-Духайля" и "Аль-Насра" в рамках Лиги чемпионов Азии начнется 8 ноября в 00:00 по времени Астаны, на поле катарской дружины.

По информации Goal, в заявке на этот матч не будет португальской звезды саудитов Криштиану Роналду.

"Роналду не примет участия. Потому что он устал из-за своих многочисленных матчей. Есть люди, которые хотят его увидеть, но ему нужно отдохнуть. Он не готов, но у нас много других звезд. Не по моей вине он не едет в Катар, помешали его возможности. Криштиану сыграл матч 48 часов назад, а до этого отыграл 120 минут".Луиш Каштру, главный тренер ФК Аль-Наср

"Аль-Наср" после игр 3-го тура азиатского клубного турнира является лидером подгруппы Е, набрав максимальные 9 очков из 9 возможных. Команда Роналду выиграла все три встречи первого круга.

Тем временем, накануне уже стартовали матчи 4-го тура азиатской Лиги чемпионов. "Аль-Иттихад" проиграл в гостях иракскому "Аль-Куве" – 0:2. А "Аль-Хилаль" переиграл "Мумбаи Сити" из Индии со счетом 2:0.

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