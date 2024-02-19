Казахстанский шорт-трекист выиграл "серебро" Кубка мира

На первом этапе Кубка мира 2024 года по шорт-треку в польском Гданьске казахстанец Денис Никиша стал вторым, сообщает Zakon.kz.

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Как сообщает Комитет по делам спорта и физической культуры, казахстанский спортсмен выиграл "серебро" на дистанции 500 метров.

"Золотая медаль досталась канадцу Стивену Дюбуа, бронза – поляку Михаилу Невински. В мировом рейтинге Никиша занимает шестое место на дистанции 500 метров", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что казахстанские легкоатлеты завоевали три медали на чемпионате Азии. В беге на 60 метров с барьерами чемпионом Азии стал Давид Ефремов (7,60 сек). В толкании ядра Иван Иванов завоевал серебряную медаль с результатом 19,08 метра. В беге на 1500 метров Аяна Болатбеккызы замкнула тройку призеров.