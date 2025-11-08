#Народный юрист
Спорт

Казахстанские шорт-трекисты завоевали три медали на домашнем этапе Кубка мира

Богдан Вехов, шорт-трек, кубок мира, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2025 21:41 Фото: НОК РК
Юниорская сборная Казахстана 8 ноября успешно выступила на домашнем этапе Кубка мира по шорт-треку, который проходит в Астане, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Национальном олимпийском комитете РК, казахстанские спортсмены завоевали три медали – золотую, серебряную и бронзовую.

Победителем на дистанции 1500 метров стал Богдан Вехов, обеспечив Казахстану первое "золото" соревнований.

Полина Омельчук финишировала третьей на дистанции 1000 метров, добавив в копилку сборной бронзовую награду.

Серебряную медаль казахстанские спортсмены завоевали в смешанной эстафете.

Этап Кубка мира среди юниоров продолжается в Астане и завершится 9 ноября.

А 8 ноября в Осаке завершились выступления фигуристок одиночного катания на Гран-при Японии, где сенсационным выступлением отметилась казахстанка Софья Самоделкина.

Казахстанский шорт-трекист выиграл "серебро" Кубка мира
01:26, 19 февраля 2024
Казахстанский шорт-трекист выиграл "серебро" Кубка мира
Сборная Казахстана завоевала "бронзу" на этапе Кубка мира по шорт-треку
11:08, 30 октября 2023
Сборная Казахстана завоевала "бронзу" на этапе Кубка мира по шорт-треку
Денис Никиша завоевал "бронзу" на Кубке мира по шорт-треку
10:17, 18 декабря 2022
Денис Никиша завоевал "бронзу" на Кубке мира по шорт-треку
