Казахстанские шорт-трекисты завоевали три медали на домашнем этапе Кубка мира

Юниорская сборная Казахстана 8 ноября успешно выступила на домашнем этапе Кубка мира по шорт-треку, который проходит в Астане, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Национальном олимпийском комитете РК, казахстанские спортсмены завоевали три медали – золотую, серебряную и бронзовую.

Победителем на дистанции 1500 метров стал Богдан Вехов, обеспечив Казахстану первое "золото" соревнований.

Полина Омельчук финишировала третьей на дистанции 1000 метров, добавив в копилку сборной бронзовую награду.

Серебряную медаль казахстанские спортсмены завоевали в смешанной эстафете.

Этап Кубка мира среди юниоров продолжается в Астане и завершится 9 ноября.

А 8 ноября в Осаке завершились выступления фигуристок одиночного катания на Гран-при Японии, где сенсационным выступлением отметилась казахстанка Софья Самоделкина.

