Американец в "казахском стиле" выиграл конкурс Матча всех звезд

Накануне в Москве состоялся Матч Звезд Единой Лиги ВТБ, в рамках которого прошел конкурс "слэм‑данк" (броски сверху), где лучшим стал баскетболист казахстанской "Астаны" Джордан Скиппер‑Браун, сообщает Zakon.kz.

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Представитель столичного клуба поразил собравшихся зрителей не только своим мастерством, но и образом на площадке. Так, 26-летний новичок "Астаны" вышел на паркет в шапане и казахском головном уборе, каждый раз срывая аплодисменты за свои красивые слэм-данки.

Шоу в исполнении Джордана Скиппер‑Брауна восхитила не только фанатов, но и жюри, которая поставила ему максимальные 10 баллов.

За свою победу в данном конкурсе баскетболист получил денежный приз в размере полмиллиона рублей (2 420 663 тенге).

В финальных бросках Джордан, который набрал 99 очков, переиграл Евгения Белянкова (89) из команды "Енисей" (Красноярск).

Тем временем, БК "Астана" готовится к играм второго этапа Единой Лиги ВТБ. Столичная дружина сыграет на выезде с московской командой "Руна" 3 марта.