БК "Астана" отметил юбилей Единой Лиги победой над "Самарой"

Накануне в истории Единой лиги ВТБ состоялся юбилейный 2500 матч, в котором столичный баскетбольный клуб "Астана" уверенно переиграл на своем паркете российскую "Самару", сообщает Zakon.kz.

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Другим историческим событием этого матча стало то, что "астанчане" впервые победили "Самару" за все время встреч этих команд, передает пресс-служба столичного коллектива.

Хозяева паркета смогли выиграть каждую из четвертей, однако, наиболее определяющей стала третья.

Если к началу преимущество команды Олега Киселева составляло лишь 5 очков, то к старту заключительного отрезка казахстанский клуб вел в счете уже с разницей "+16". Итоговое табло показало цифры – 83:66 в пользу хозяев площадки.





Главной звездой юбилейного поединка стал американец "Астаны" – Карвел Андерсон, второй матч подряд набирающий 28 очков, и при этом он забросил 7 трехочковых.

"Поздравляю "Астану" с победой, сегодня они были лучшей командой. В первой половине старались держать разрыв в счете минимальным, но у нас были проблемы, особенно в нападении, нам не хватало идей, в то время как за счет игры в защите пытались сдерживать соперника. В третьей четверти, напротив, мы проиграли 24 очка без какого-либо контроля, что стало большим разочарованием. Мы не смогли продемонстрировать достаточно сильный боевой дух в этой игре". Дражен Анзулович, главный тренер БК Самара

Еще один радостным моментом была отмечена данная игра. В большом перерыве центровой "Астаны" Дмитрий Гаврилов, которому исполнилось 37 лет, под аплодисменты трибун получил от болельщиков в подарок сделанный специально для него торт.





Фото: pbcastana.kz

После успеха над "Самарой" столичные баскетболисты располагаются на девятой строчке турнирной таблицы Единой Лиги (18 очков), имея шесть побед в 12 играх.

Впереди у подопечных Олега Киселева еще две домашние встречи с московскими клубами: 30 ноября и 3 декабря состоятся игры с "Руной" и ЦСКА соответственно.