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Американец стал лучшим баскетболистом "Астаны" в Единой лиге ВТБ

Американец стал лучшем баскетболистом &quot;Астаны&quot; в Единой лиге ВТБ, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2024 06:43 Фото: vtb-league
В Единой лиге ВТБ состоялся матч с участием баскетболистов "Астаны". На этот раз команда Глеба Плотникова противостояла на выезде московскому ЦСКА и проиграла действующему чемпиону, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, поединок завершился со счетом 50:110 (14:26, 11:32, 13:20, 12:32) не в пользу казахстанской команды.

Лучшим игроком в составе "Астаны" стал американец Даниэл Утоми. Он принес своей команде 17 очков.

Казахстанский клуб проиграл 15-й матч подряд, из-за чего он продолжает находиться на дне турнирной таблицы.

Ранее футбольная сборная Казахстана также проиграла команде Нидерландов в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2025 до 19 лет.

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