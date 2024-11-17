Американец стал лучшим баскетболистом "Астаны" в Единой лиге ВТБ
Фото: vtb-league
В Единой лиге ВТБ состоялся матч с участием баскетболистов "Астаны". На этот раз команда Глеба Плотникова противостояла на выезде московскому ЦСКА и проиграла действующему чемпиону, сообщает Zakon.kz.
По информации sportarena.kz, поединок завершился со счетом 50:110 (14:26, 11:32, 13:20, 12:32) не в пользу казахстанской команды.
Лучшим игроком в составе "Астаны" стал американец Даниэл Утоми. Он принес своей команде 17 очков.
Казахстанский клуб проиграл 15-й матч подряд, из-за чего он продолжает находиться на дне турнирной таблицы.
Ранее футбольная сборная Казахстана также проиграла команде Нидерландов в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2025 до 19 лет.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript