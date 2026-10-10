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Спорт

Елдос Сметов выступит на турнире в Абу-Даби: стал известен список участников

Дзюдоист Елдос Сметов, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2026 08:53 Фото: olympic
Международная федерация дзюдо (IJF) опубликовала предварительный список участников турнира серии Grand Slam, который пройдет в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает Zakon.kz.

Предварительно в него вошли семь спортсменов мужской сборной Казахстана. Об этом 9 октября 2026 года сообщили в Национальном Олимпийском Комитете. При этом отмечается, что список участников может измениться.

На данный момент в нем значатся:

  • до 60 кг – Елдос Сметов, Талгат Орынбасар
  • до 66 кг – Гусман Кыргызбаев, Акылжан Жубатканов
  • до 81 кг – Жалгас Кайролла
  • до 90 кг – Айдар Арапов
  • до 100 кг – Марат Байкамуров

Турнир Grand Slam пройдет с 29 по 31 октября 2026 года в Абу-Даби (ОАЭ).

30 сентября в Аичи-Нагое (Япония) Елдос Сметов спустя 12 лет снова завоевал медаль Азиатских игр. Дзюдоист занял второе место в своей весовой категории.

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Камила Салкымбаева
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