Воспользуется ли "Жирона" осечкой "Реала"?

Матч претендента на победу в чемпионате Испании – в раскладах Olimpbet

Ла Лига. 25-й тур. "Атлетик" – "Жирона". 20 февраля, 02:00 (время Астаны).

В минувшем туре лидер Ла Лиги "Реал" в очной встрече разгромил своего ближайшего преследователя "Жирону" со счетом 4:0. Тем самым ушел в отрыв от главного конкурента, казалось, окончательно убив интригу в борьбе за чемпионство.

Но уже на этих выходных "галактикос" сенсационно не сумели обыграть в мадридском дерби "Райо Вальекано" (ничья 1:1), и каталонцы нежданно-негаданно получили шанс сократить отставание.

Воспользуются ли "бело-красные" неожиданным подарком "королевского клуба"? Сделать им это будет довольно сложно. "Атлетик" – не просто серьезный соперник, сам ведущий борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов. Клуб из Бильбао – ярко выраженная домашняя команда, которая крайне негостеприимна к гостям.

В текущем сезоне баски всего лишь один раз проиграли на своем поле – в самом первом туре потерпели поражение в родных стенах от "Реала" 0:2. С тех пор – девять побед и всего два ничейных результата.

Правда, в последней встрече с "Жироной" в статусе хозяев, состоявшейся почти год назад, "Атлетик" уступил со счетом 1:2. Да и вообще набрал всего одно очко в трех предыдущих сражениях с каталонцами.

Но сейчас эксперты Olimpbet полагают, что у команды Эрнесто Вальверде есть прекрасные шансы на победу: П1 – 1.89, Х – 3.85, П2 – 3.89. При этом букмекер № 1 в Казахстане верит, что матч на стадионе "Сан-Мамес" выйдет "верховым": Тот (2.5) М – 2.11, Б – 1.69.

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