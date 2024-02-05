Воспользуется ли "Манчестер Сити" осечкой главного конкурента?

Olimpbet публикует аналитику к матчам английской Премьер-лиги и Серии А.

АПЛ. 23-й тур. "Брентфорд" – "Манчестер Сити". 6 февраля, 02:00 (время Астаны)

В центральном матче 23-го тура Премьер-лиги "Арсенал" обыграл "Ливерпуль" 2:1. Такой результат битвы в Лондоне вызвал у футболистов "Манчестер Сити" противоречивые эмоции.

"Горожан", конечно, опечалил тот факт, что "канониры" отодвинули их на третье место. Однако несравненно больше обрадовались они тому обстоятельство, что осечку допустили "скаузеры", и теперь именно команда Пепа Гвардиолы – лидер АПЛ по потерянным очкам.

Конечно, недостающие баллы манкунианцам еще нужно набрать, однако сейчас для них главное, что ситуация уже полностью контролируется ими самими. А это, разумеется, только добавит им уверенности в себе, которой действующему чемпиону Англии и так не занимать.

Ближайшего противника "горожан" топовым никак не назовешь. Предел мечтаний "Брентфорда" – сохранение прописки в АПЛ, в которой он проводит всего третий сезон в своей 134-летней истории. Сейчас "пчелы" летают всего в трех очках от зоны вылета и смогут ли они улучшить свое положение после визита в Манчестер?

Примечательно, что это будет первая встреча этих соперников в текущем первенстве Премьер-лиги. Матч 18-го тура был перенесен из-за участия "Сити" в Клубном чемпионате мира. А вот оба матча прошлого сезона сенсационно завершились победами "Брентфорда".

Но сейчас эксперты Olimpbet практически не верят в то, что команда Томаса Франка сумеет зацепиться за очки в битве с потенциальным лидером: П1 – 7.75, Х – 5.5, П2 – 1.36. При этом букмекер № 1 в Казахстане полагает, что матч на арене "Коммьюнити" с большой долей вероятности будет "верховым": Тот (2.5) М – 2.37, Б – 1.56.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны предлагает акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK". Помните об ответственной игре.

Фото: Olimpbet

Серия А. 23-й тур. "Рома" – "Кальяри". 6 февраля, 01:45

Матч в Риме закрывает программу 23-го тура чемпионата Италии. Пока соперники ждали своего часа, их конкуренты не дремали, ухудшив положение "Ромы" и "Кальяри" в таблице. Сардинцы – так и вовсе опустились в зону вылета.

Чтобы оттуда выбраться, "островитянам" необходимо набирать очки в столице Италии, но ведь и "волки" хотят вернуться в борьбу за место в лигочемпионской четверке, так что и им мотивации не занимать.

Первая очная встреча сезона, состоявшаяся восьмого октября в Кальяри, завершилась разгромом хозяев со счетом 4:1. А к повторному сражению "Рома" подходит на фоне двух подряд побед, тогда как их соперники – с аналогичным багажом поражений.

На своем поле римляне не проигрывали сардинцам ровно 11 лет, с первого февраля 2013-го года. Аналитики Olimpbet сомневаются, что "Кальяри" сумеет прервать эту неудачную для себя серию: П1 – 1.47, Х – 4.54, П2 – 6.91.

А наиболее вероятный счет встречи на "Стадио Олимпико", по мнению самого популярного букмекера страны, победа хозяев 1:0 или 2:1 с одинаковым кэфом 6.6.

Линии на все интересные спортивные события – в приложении Olimpbet. Установите его на смартфон и будьте еще ближе к своим фаворитам. Помните об ответственной игре.