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Вернет ли "Жирона" статус ближайшего преследователя "Реала"?

Вернет ли "Жирона" статус ближайшего преследователя "Реала"? Фото: оlimpbet
Топ-матчи вторника испанской Примеры и Серии А – в коэффициентах Olimpbet.

Ла Лига. 26-й тур. "Жирона" – "Райо Вальекано". 27 февраля, 02:00 (время Астаны)

В минувшем туре Примеры "пчелы" дали шанс "Жироне" сократить отставание от "Реала". Они сенсационно сыграли вничью с лидером чемпионата в мадридском дерби (1:1).

Но каталонцы этим подарком от "Райо" не воспользовались. Они уступили в Бильбао "Атлетику" (2:3) и отпустили "королевский клуб" в шестиочковый отрыв.

А буквально на этих выходных "Жирона" и вовсе опустилась на третье место в таблице. Туда ее отодвинули более именитые соседи по региону из "Барселоны", разгромившие еще один клуб из столицы Испании – "Хетафе" (4:0).

В общем, "бело-красным" срочно необходимо возвращаться на победные рельсы, если они не хотят вылететь из призовой тройки Ла Лиги. Но смогут ли они это сделать в матче с "Вальекано", который решает не менее серьезные турнирные задачи, чем "Жирона"?

Мадридцы борются за выживание и пока не гарантировали себе прописку в высшем дивизионе на будущий сезон. Несмотря на героическую ничью с "Реалом", безвыигрышная серия "Райо Вальекано" в чемпионате достигла уже шести матчей. А в 15-ти предыдущих турах клуб Франсиско Родригеса вообще одержал всего одну победу.

При этом "пчелы" уже дважды успели уступить "Жироне" по ходу текущего сезона. Это было в домашней встрече первого круга Примеры (1:2) и в гостевом матче 1/8-й финала Кубка Испании (1:3). А в Каталонию "Райо" едут без второго бомбардира команды Иси Паласона, получившего роковой "горчичник" в дерби с "галактикос".

В общем, по всем раскладам коллектив Анхеля Мичела – явный фаворит встречи с командой Родригеса. Такого же мнения придерживаются и эксперты Olimpbet: П1 – 1.62, Х – 4.28, П2 – 5.38.

При этом букмекер № 1 в Казахстане верит, что матч на стадионе "Мунисипаль" будет "верховым": Тот (2.5) М – 2.08, Б – 1.71.

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Серия А. 26-й тур. "Фиорентина" – "Лацио". 27 февраля, 01:45

Серия А. 26-й тур.

Фото: оlimpbet

К очной встрече второго круга чемпионата Италии клубы из Флоренции и Рима подходят соседями по турнирной таблице. "Лацио" занимает седьмую позицию, "Фиорентина" находится строчкой ниже. При этом "фиалки" отстают от "орлят" на два очка, так что в случае домашней победы они опередят своего ближайшего соперника.

Однако одолеть столичную команду флорентийцам будет крайне непросто, что следует из статистики. "Фиолетовые" смогли обыграть "бело-голубых" только в одном из 14-ти предыдущих матчей при трех ничейных исходах и десяти поражениях.

А две последние домашние дуэли с "Лацио" и вовсе завершились для "Фиорентины" форменным разгромом с общим счетом 0:7. Но стоит ли на этот раз ждать чего-то подобного?

Аналитики Olimpbet полагают, что, напротив, у "лилий" есть прекрасный шанс подправить статистику взаимоотношений с римлянами. То есть взять у них три очка и поменяться местами в таблице: П1 – 2.33, Х – 3.23, П2 – 3.37.

При этом наиболее вероятный исход матча на арене "Артемио Франки" – ничья 1:1 с коэффициентом 6.04.

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