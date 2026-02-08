Семь медалей завоевали казахстанцы на чемпионате Азии в Китае

В Тяньцзине (Китай) завершился чемпионат Азии по легкой атлетике в помещении. Сборная Казахстана отметилась на нем семью медалями, сообщает Zakon.kz.

Обладателями "золота" стали Алина Чистякова (пятиборье), Нора Джеруто (3 тыс. м), женская команда Казахстана в эстафете 4×400 м (Кристина Кондрашова, Марина Шувалова, Анна Шумило, Аделина Земс).

Второй на ЧА стала Надежда Дубовицкая, выступавшая в прыжках в высоту.

С "бронзой" завершили турнир Нора Джеруто (1500 м), Мария Ефремова (тройной прыжок), мужская команда Казахстана в эстафете 4×400 м (Вячеслав Земс, Мади Токенов, Андрей Соколов, Эльнор Мухитдинов).

В общекомандном зачете наша сборная стала четвертой.

Ранее сообщалось, что сборная Казахстана приняла участие в смешанной эстафете на Олимпиаде-2026.