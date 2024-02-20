Умер чемпион мира из Германии Андреас Бреме
Па сведениям Bild, экс-игрок сборной Германии Андреас Бреме умер в Мюнхене от остановки сердца.
За свою футбольную карьеру Бреме защищал честь таких известных клубов Европы, как "Кайзерслаутерн", "Интер", "Бавария", "Саарбрюкен" и "Сарагоса".
Самый памятный матч в жизни полузащитника прошел 8 июля 1990 года на Олимпийском стадионе в Риме, когда он в составе сборной Германии выиграл чемпионат мира.
Героем той битвы стал Андреас Бреме, став автором единственного и победного гола в финале против сборной Аргентины – 1:0.
Для немецкого футбола это не первая большая потеря нынешнего года. Месяц назад Германия простилась с легендарным наставником и футболистом Францем Беккенбауэром.
Здесь нельзя не отметить, что Беккенбауэр тренировал ту чемпионскую Бундестим-1990, за который забивал Бреме.