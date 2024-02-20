Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Умер чемпион мира из Германии Андреас Бреме

Футбол Умер Ветеран Фото: Instagram/andibrehme
В возрасте 63 лет не стало ветерана немецкого футбола Андреаса Бреме, который забил победный гол в составе Бундестим против Аргентины в решающем матча ЧМ-1990, сообщает Zakon.kz.

Па сведениям Bild, экс-игрок сборной Германии Андреас Бреме умер в Мюнхене от остановки сердца. 

За свою футбольную карьеру Бреме защищал честь таких известных клубов Европы, как "Кайзерслаутерн", "Интер", "Бавария", "Саарбрюкен" и "Сарагоса".


Самый памятный матч в жизни полузащитника прошел 8 июля 1990 года на Олимпийском стадионе в Риме, когда он в составе сборной Германии выиграл чемпионат мира.

Героем той битвы стал Андреас Бреме, став автором единственного и победного гола в финале против сборной Аргентины – 1:0.

Для немецкого футбола это не первая большая потеря нынешнего года. Месяц назад Германия простилась с легендарным наставником и футболистом Францем Беккенбауэром.  

Здесь нельзя не отметить, что Беккенбауэр тренировал ту чемпионскую Бундестим-1990, за который забивал Бреме.   

Читайте также

Футбол Неудача Жироны
Сенсационная "Жирона" не может выиграть в Ла Лиге три матча подряд
Зимная Азиатска Олимпиада Харбин
Зимняя Азиада-2025 состоится в китайском Харбине
Футбол Переход Реал
Глава ПСЖ подтвердил уход Мбаппе в "Реал"
Куандык Шынасилов
Германия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Военные массово увольняются в Финляндии
Военные массово увольняются в Финляндии
приговор акиму
Акима арестовали за езду в пьяном виде в Акмолинской области
Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток
Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток
Полиция Алматы прокомментировала ДТП с участием "майора под мефедроном"
Полиция Алматы прокомментировала ДТП с участием "майора под мефедроном"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: