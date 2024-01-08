Германия простилась с легендарным футболистом Францем Беккенбауэром

Чемпион мира 1974 года по футболу немец Франц Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет, сообщает Zakon.kz.

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!



Как пишет tagesschau.de со ссылкой на семью, бывший спортсмен скончался в воскресенье. Помимо чемпионата мира, Беккенбауэр выигрывал Евро-1972.

Беккенбауэр был одним из величайших игроков в истории немецкого футбола. Он пришел в "Баварию" в 13 лет и стал игроком национальной сборной в 20 лет. В составе мюнхенской "Баварии" защитник 4 раза побеждал в чемпионате ФРГ и трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов (современное название – Лига чемпионов).

Фото: X(Twitter)/@beckenbauer

Беккенбауэр – двукратный обладатель "Золотого мяча".

Ранее сообщалось, что в возрасте 92 лет умер самый титулованный бразильский футбольный специалист Марио Загалло.