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Германия простилась с легендарным футболистом Францем Беккенбауэром

футболист Фото: Instagram/footballers_greatest
Чемпион мира 1974 года по футболу немец Франц Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет, сообщает Zakon.kz.

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Как пишет tagesschau.de со ссылкой на семью, бывший спортсмен скончался в воскресенье. Помимо чемпионата мира, Беккенбауэр выигрывал Евро-1972.

Беккенбауэр был одним из величайших игроков в истории немецкого футбола. Он пришел в "Баварию" в 13 лет и стал игроком национальной сборной в 20 лет. В составе мюнхенской "Баварии" защитник 4 раза побеждал в чемпионате ФРГ и трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов (современное название – Лига чемпионов).

футболист

Фото: X(Twitter)/@beckenbauer

Беккенбауэр – двукратный обладатель "Золотого мяча".

Ранее сообщалось, что в возрасте 92 лет умер самый титулованный бразильский футбольный специалист Марио Загалло.

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