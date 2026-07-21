Автор "золотого паса" ЧМ-2026 совершил трогательный поступок в адрес матери
Взятие ворот было оформлено на 106-й минуте, а соавтор гола Уильямс вышел на поле только в конце второго тайма.
После данного исторического события каждый игрок решил отдать дань уважения своим близким особым образом, и жест Нико Уильямса был одним из самых трогательных, который он адресовал своей матери. Мария Артур была среди болельщиков на трибунах, и нападающий после финала подошел к ней и вручил ей свою медаль.
"Я быстрый, но не такой быстрый, как моя мать. Она избежала смерти и пересекла пустыню Сахара из Ганы в Испанию. Я отдал ей свою чемпионскую медаль, потому что она заслуживает ее больше, чем я".Нико Уильямс
Но это не первый раз, когда игрок рассказывает о жертвах, на которые пошла его мать, чтобы обеспечить ему лучшую жизнь. Именно поэтому несколько лет назад он без колебаний отправился в Африку, чтобы лично столкнуться с трудностями, которые испытывают многие жители континента, и лучше понять происхождение своей семьи.
Нико Уильямс, несмотря на различные травмы, все же смог сыграть в финале чемпионата мира и сделал "золотой пас".
"Когда жизнь подбрасывает тебе неожиданные трудности, ты должен продолжать двигаться вперед на пути к осуществлению своей мечты". Нико Уильямс
Если форвард "Атлетика" привез домой трофей Кубка мира, то в прошедшие выходные героями в Казахстан вернулись наши параволейболисты, завоевавшие "бронзу" ЧМ-2026 в Китае.