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Спорт

Автор "золотого паса" ЧМ-2026 совершил трогательный поступок в адрес матери

Футбол Награда Матери, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 14:37 Фото: Instagram/nicolas_williams9
Одним из героев финального матча ЧМ-2026 по футболу стал нападающий сборной Испании Нико Уильямс, который сделал результативную передачу на своего напарника Феррана Торреса, и тот забил победный гол в ворота команды Аргентины (1:0), сообщает Zakon.kz.

Взятие ворот было оформлено на 106-й минуте, а соавтор гола Уильямс вышел на поле только в конце второго тайма.

После данного исторического события каждый игрок решил отдать дань уважения своим близким особым образом, и жест Нико Уильямса был одним из самых трогательных, который он адресовал своей матери. Мария Артур была среди болельщиков на трибунах, и нападающий после финала подошел к ней и вручил ей свою медаль.

"Я быстрый, но не такой быстрый, как моя мать. Она избежала смерти и пересекла пустыню Сахара из Ганы в Испанию. Я отдал ей свою чемпионскую медаль, потому что она заслуживает ее больше, чем я".Нико Уильямс

Но это не первый раз, когда игрок рассказывает о жертвах, на которые пошла его мать, чтобы обеспечить ему лучшую жизнь. Именно поэтому несколько лет назад он без колебаний отправился в Африку, чтобы лично столкнуться с трудностями, которые испытывают многие жители континента, и лучше понять происхождение своей семьи.

Нико Уильямс, несмотря на различные травмы, все же смог сыграть в финале чемпионата мира и сделал "золотой пас".

"Когда жизнь подбрасывает тебе неожиданные трудности, ты должен продолжать двигаться вперед на пути к осуществлению своей мечты". Нико Уильямс

Если форвард "Атлетика" привез домой трофей Кубка мира, то в прошедшие выходные героями в Казахстан вернулись наши параволейболисты, завоевавшие "бронзу" ЧМ-2026 в Китае.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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