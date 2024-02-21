Лига чемпионов. 1/8 финала: дортмундская "Боруссия" в гостях у "ПСВ"

В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются нидерландский "ПСВ" и дортмундская "Боруссия", сообщает Zakon.kz.

В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются нидерландский "ПСВ" и дортмундская "Боруссия". Команды играют на стадионе "Филипс" в Эйндховене (Нидерланды). В качестве главного арбитра встречи выступает Срджан Йованович (Сербия). Стартовый свисток прозвучал в 02:00 по времени Астаны.

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое - на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

На 24-й минуте дортмундцам удалось открыть счёт. Голом отметился форвард Дониэлл Мален, отличившийся с передачи Марселя Забитцера – 1:0. Продолжаем наблюдать за игрой!

Днями ранее, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, английский "Манчестер Сити" обыграл "Копенгаген" .