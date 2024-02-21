"Боруссия" не смогла обыграть "ПСВ" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Завершился первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, где встречались нидерландский "ПСВ" и немецкая "Боруссия" Дортмунд. Команды не выявили победителя. Счет 1:1. Ответный матч между командами пройдет в среду 13 марта, сообщает Zakon.kz.

На 24-й минуте дортмундцам удалось открыть счёт – голом отметился форвард Дониэлл Мален, отличившийся с передачи Марселя Забитцера. На 56-й минуте хозяева сравняли счёт. С 11-метровой отметки был точен нападающий Люк де Йонг. Матч так и завершился со счетом 1:1.

Матс Хуммельс, защитник Дортмунда, в беседе с Amazon Prime: "Мы должны были привнести в игру гораздо больше спокойствия сегодня. Мы позволили накаленной атмосфере слишком сильно влиять на нас. Сегодня я видел очень обыгрываемый Эйндховен. В нашем домашнем ответном матче нам просто нужно лучше играть с мячом. Тогда я очень уверен, что мы будем прогрессировать".

Другой защитник Дортмунда Нико Шлоттербек, в беседе с Amazon Prime так прокомментировал игру:

"Мои чувства после этой игры неоднозначные. Конечно, нам бы хотелось одержать победу, выйдя вперед. В конце концов, нам придется иметь дело с ничьей 1:1". "Мы знаем, что нам еще предстоит сыграть ответный матч. Тогда в вечер Лиги чемпионов соберется 80 000 человек. Мы там непобедимы. Сегодня мы проделали достойную работу - даже против Луука де Йонга". Нико Шлоттербек

Оба защитника убеждены, что в ответном матче покажут гораздо лучшие результаты.

Кратко о том, как проходили первые минуты матча.