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Законодательство РК

Бразилия в 15-ый раз стала чемпионом мира по пляжному футболу

Пляжный футбол Чемпион Мира Фото: Instagram/cbf_futebol
В Дубай (ОАЭ) завершилось очередное мировое первенство по пляжному футболу, где в рекордный 15-ый раз золотые медали завоевала сборная Бразилии, сообщает Zakon.kz.

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Законодатели мод данного вида спорта в финальном захватывающем поединке ЧМ-2024 переиграли команду Италии со счетом 6:4, передает пресс-служба FIFA.

Решающая победа за "золото" пляжного мундиаля досталась южноамериканцам в нелегкой борьбе, они пропустили первыми, на 4-ой минуте отличился итальянец Дженовали. Вскоре бразилец Родриго сравнял равновесие и немного спустя вывел вперед своих соотечественников.

Несмотря на то, что Фадзини восстановил результат – 2:2, далее уже бразильцы не дали шансов своим оппонентам.

Шавиер, Дженовали (автогол) и Брендо довели счет до комфортного 5:2. Окончательный итог финального противостояния – 6:4 в пользу подопечных Марко Октавио.

"Мы реализовали все, над чем так усердно работали, благодарю игроков. Италия – великая сборная, они дали нам бой, но мои ребята показали характер воинов. Бразилия заслужила этот титул. Хочу выразить особую благодарность Ромарио, его присутствие здесь было бесценным для меня и игроков. Бразильцы любят Ромарио, он образец для подражания для всех нас. Он был в свое время игроком пляжного футбола. Спасибо, Ромарио". Марко Октавио главный тренер сборной Бразилии

Поддержать победителей ЧМ-2024 специально приехал легендарный бразильский футболист Ромарио.

Сборная Бразилии завоевала 15-й трофей чемпионата мира по пляжному футболу в своей истории и стоит на первом месте в рейтинге лучших команд мира.

В матче за третье место мирового первенства сборная Ирана разгромила Беларусь со счетом 6:1.

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