Казахстан выиграл медаль чемпионата Азии по велотреку

Сборная Казахстана завоевала вторую медаль на 43-м чемпионате Азии по велотреку среди взрослых в Индии. Как рассказали Zakon.kz в пресс-службе Министерства туризма и спорта Казахстана, отличился Рамис Динмухаметов.

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В сообщении ведомства отмечено, что в групповой гонке на выбывание Рамис Динмухаметов финишировал третьим.

"В такой же гонке среди женщин лидер национальной сборной Рината Султанова остановилась в шаге от медали, заняв 4-место. В дисциплине спринт Дмитрий Резанов стал 10-м, а Андрей Чугай расположился на 13 позиции". Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК

Рамис Динмухаметов завоевал серебряную медаль в одиночном разряде и бронзовую медаль в командной гонке на прошлогоднем первенстве континента в Малайзии.

Затем, на летних Азиатских играх в Ханчжоу, в паре с Артемом Захаровым Рамис стал бронзовым призером в гонке "мэдисон".