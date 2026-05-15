Спорт

Казахстан завоевал первую медаль на чемпионате Азии в Индии

Штангист Александр Уваров , фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2026 04:30 Фото: НОК РК
На чемпионате Азии по тяжелой атлетике среди взрослых, который проходит в индийском городе Гандинагаре, сборная Казахстана завоевала первую медаль, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК, штангист Александр Уваров стал бронзовым призером чемпионата Азии.

В весовой категории до 88 кг казахстанец в упражнении "рывок" поднял 165 кг и занял 3 место. После этого спортсмен национальной сборной показал 4-й результат в толчке – 200 кг.

По сумме двоеборья Александр набрал 365 кг (165+200) и занял 5-е место. Еще один казахстанец Алибек Рахымберды расположился на 9-й строчке. Эта награда стала первой для сборной Казахстана на нынешнем континентальном первенстве. Соревнования завершатся 18 мая.

Ранее сообщалось, что 14-летняя тяжелоатлетка установила сразу два рекорда на чемпионате Казахстана.

