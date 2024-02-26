Спор неудачников в Астане и битва лидеров Востока в Магнитогорске

Olimpbet публикует аналитику на финиш регулярного первенства Континентальной хоккейной лиги.

"Барыс" (Астана) – "Сибирь" (Новосибирск). 26 февраля, 19:30 (время Астаны)

Перед началом сезона клубы из Астаны и Новосибирска точно бы не хотели, чтобы концовка регулярного чемпионата была для них такой грустной. При этом очный матч вообще не имел никакого турнирного значения.

Соперники уже давно потеряли надежду на выход в плей-офф, а "Барыс" и вовсе рискует стать худшей командой лиги по итогам "регулярки". Если казахстанские хоккеисты не наберут очков в игре с новосибирцами, то их вполне может обойти аутсайдер Западной конференции "Витязь".

В общем, у "барсов" есть хоть какая-то турнирная мотивация на заключительную игру сезона, чего не скажешь о "снеговиках". В лучшем случае они останутся на девятом месте Востока, в худшем – опустятся строчкой ниже. Разница невелика.

Тем не менее победитель должен быть определен даже в споре неудачников. Кого же считать фаворитом? Если опираться на статистику, то может показаться, что противостояние "Барыса" и "Сибири" в текущем чемпионате было очень упорным. Две победы клуба из Астаны против трех выигрышей коллектива из Новосибирска.

Однако оба раза "барсы" праздновали успех из-за технических поражений соперников. "Снеговики" же неизменно брали верх в честной борьбе, причем в основное время. Непосредственно на льду астанчане не выигрывали у сибиряков более года, с декабря 2022-го.

И на этот раз эксперты Olimpbet полагают, что шансов на успех больше у новосибирцев. Победитель матча: "Барыс" – 2.35, "Сибирь" – 1.59. При этом букмекер № 1 в Казахстане сомневается, что в астанинском матче будет заброшено более пяти шайб: Тотал (5.5) мен – 1.44, Тотал (5.5) бол – 2.55.

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"Металлург" (Магнитогорск) – "Авангард" (Омск). 26 февраля, 20:00

Фото: оlimpbet

В отличие от встречи в Астане, где на кону стоит лишь престиж команд, матч в Магнитогорске будет иметь огромное турнирное значение. "Лисы" и "ястребы" в очной схватке определят сильнейшую команду Восточной конференции. И именно она будет иметь преимущество своего льда минимум до финальной серии Кубка Гагарина.

"Металлург" впереди "Авангарда" на одно очко и принимает омичей в родных стенах. Однако "магнитке" ни в коем случае нельзя уступать "ястребам" ни в овертайме, ни по буллитам. Ведь, если обе команды наберут равное количество очков по результатам личных встреч в сезоне, коллектив Михаила Кравца будет находиться выше.

При этом "Авангард" два предыдущих матча "регулярки" проиграл, тогда как "магнитка" имеет серию из трех побед кряду. У кого же больше шансов на успех на самом финише регулярного первенства?

Аналитики Olimpbet считают хозяев фаворитами предстоящего матча. Победитель матча: "Металлург" Мг – 1.7, "Авангард" – 2.14. А вероятность овертайма в магнитогорской встрече самый популярный букмекер страны оценивает кэфом 3.99.

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