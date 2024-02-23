"Байер": побег от "Баварии" за золотом Бундеслиги

Матч с участием лидера чемпионата Германии – в котировках Olimpbet.

Бундеслига. 23-й тур. "Байер" – "Майнц". 24 февраля, 01:30 (время Астаны)

Очередной тур чемпионата Германии выпало открывать лидеру Бундеслиги и команде, стоящей на вылет: "Байер" примет "Майнц". Благодаря календарю у леверкузенцев появится возможность увеличить и без того немалый отрыв от идущей на втором месте "Баварии" до 11-ти очков. По крайней мере – на сутки.

А ведь переживающим глубочайший кризис мюнхенцам предстоит встреча с непростым соперником – "Лейпцигом". Поэтому не исключено, что в ближайшие выходные во многом предопределится судьба "серебряной салатницы" сезона-2023/24.

По крайней мере, "фармацевты" сделают все от них зависящее, чтобы приблизиться к мечте. То есть впервые за более чем вековую историю стать сильнейшим клубом страны и опровергнуть ненавистное среди местных болельщиков прозвище "неверкузен".

Благо противник для очередной победы более чем подходящий, да еще и принимает его команда Хаби Алонсо в родных стенах. "Манц" одержал всего одну победу в 12-ти предыдущих турах Бундеслиги. А в матче первого круга потерпел от "Байера" сокрушительное домашнее поражение – 0:3. В общем, сейчас это противники совершенно разного уровня притязаний.

Однако леверкузенцам ни в коем случае нельзя считать, что три очка у них в кармане. Достаточно вспомнить, что год назад они проиграли "карнавальникам" на своем поле (2:3). Впрочем, тогда это был совсем другой "Байер".

Сейчас же эксперты Olimpbet практически не сомневаются в успехе хозяев: П1 – 1.23, Х – 6.77, П2 – 13.

Самый вероятный счет матча на "Бай-Арене", по мнению букмекера № 1 в Казахстане, победа "аспириновых" 2:0 с кэфом 6.12.

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Фото: Olimpbet

Ла Лига. 26-й тур. "Реал Сосьедад" – "Вильярреал". 24 февраля, 02:00

Обе команды вряд ли довольны тем, как складывается для них этот сезон. В первую очередь это касается, конечно же, "Вильярреала", прозябающего в середине таблицы Примеры и находящегося куда ближе к зоне вылета, чем к еврокубковым местам.

"Реал Сосьедад" располагается на турнирной лестнице намного выше своего ближайшего соперника. Однако баскам перед стартом первенства прочили борьбу за титул, но они не входят даже в лигочемпионскую четверку и вряд ли в нее попадут на финише первенства.

Между тем, клуб из Сан-Себастьяна продолжает участие в плей-офф ЛЧ-2023/24, еще не утратив шансы на выход в четвертьфинал турнира. Поэтому ответный матч 1/8-й против ПСЖ, вполне возможно, будет мешать команде Иманола Альгуасиля как следует сосредоточиться на играх национального первенства. Не исключено также, что тренерский штаб "Реала" даст передышку кому-то из лидеров, хотя и сейчас у басков серьезные кадровые проблемы – клубный лазарет переполнен.

И все же аналитики Olimpbet считают хозяев безоговорочными фаворитами противостояния с "желтой субмариной": П1 – 1.78, Х – 3.73, П2 – 4.87.

При этом самый популярный букмекер страны полагает, что матч в Сан-Себастьяне с большой долей вероятности будет "низовым": Тот (2.5) М – 1.78, Б – 2.07.

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