"Интер" готов сделать еще один шаг к чемпионству

Матч с участием лидера Серии А – в котировках Olimpbet.

Серия А. 29-й тур. "Интер" – "Эмполи". 1 апреля, 23:45 (время Астаны)

Очередной тур итальянского первенства венчает встреча команд, решающих несопоставимые задачи. Вернее, "Интер" со своей задачей уже практически справился: "скудетто" не достанется "нерадзурри" только при каких-то фантастических раскладах. А вот что касается "Эмполи", то у этого клуба вся борьба за сохранение прописки в Серии А еще впереди.

Ближайшие преследователи лидера, соседи из "Милана", отстают от "черно-синих" на 11 очков. Это притом, что команда Симоне Индзаги имеет игру в запасе – как раз с "Эмполи", который прямо сейчас находится в таблице на 18-м месте, а это уже зона вылета.

В случае победы в Милане тосканцы гарантированно поднимутся сразу на несколько позиций. Однако выиграть у "Интера" на его поле, мягко говоря, будет непросто.

Впрочем, единственное поражение в текущем чемпионате "нерадзурри" как раз потерпели в родных стенах, причем от команды, тоже ведущей борьбу за выживание – "Сассуоло". Да и предыдущий визит "Эмполи" на арену "Джузеппе Меацца", состоявшийся в январе 2023 года, принес победу гостям.

Однако эксперты Olimpbet практически не верят в то, что "Интер" допустит осечку: П1 – 1.2, Х – 7.1, П2 – 13.75.

Более того, букмекер №1 в Казахстане полагает, что у хозяев есть хорошие шансы победить с разницей минимум в мяч: Ф1 (-1.5) – 1.62.

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Ла Лига. 30-й тур. "Вильярреал" – "Атлетико". 2 апреля, 00:00

Фото: Olimpbet

Похоже, Диего Симеоне и его команда сделали ставку на успешное выступление в Лиге чемпионов. "Атлетико" уже добрался до четвертьфинала главного еврокубка, где совсем скоро начнет выяснение отношений с дортмундской "Боруссией". То есть, у мадридцев есть вполне осязаемые шансы пробиться в квартет сильнейших клубов ЛЧ-2023/24.

В Примере же "матрасники" не входят в лидирующую четверку, но с учетом того, что со следующего сезона Испания будет представлена в Лиге чемпионов пятью клубами, место в ней "Атлетико" почти наверняка получит.

Что до "Вильярреала", то он в этом сезоне уже не претендует на что-либо серьезное. В Лиге Европы "желтая субмарина" утонула на стадии 1/8 финала, в национальном первенстве коллектив под управлением Марселино идет десятым. Вылет ему не грозит, выход на международную арену – тоже.

В общем, мотивации на уровне "победить или умереть" нет ни у одной из сторон. К слову, эти соперники довольно часто расходятся миром: вничью завершились пять из десяти последних очных сражений между "Вильярреалом" и "Атлетико".

Но сейчас аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что мадридцы – фавориты предстоящей встречи: П1 – 3.01, Х – 3.75, П2 – 2.24.

При этом самый популярный букмекер страны полагает, что матч на стадион "Эль-Мадригал" с большой степенью вероятности будет "верховым": Тот (2.5) М – 2.34, Б – 1.57.

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