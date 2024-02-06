Расклады на кубковые сражения в Германии и Испании

Матч с участием лидера Бундеслиги – в котировках Olimpbet.

Кубок Германии. Четвертьфинал. "Байер" – "Штутгарт". 7 февраля, 01:45 (время Астаны).

Сезон-2023/24 пока складывается для клуба из Леверкузена поистине феноменально. "Байер" до сих пор не потерпел ни одного поражения ни в Бундеслиге, ни в Лиге Европы, ни в Кубке Германии. Собственно, поэтому команда Хаби Алонсо и продолжает свой путь по турниру.

Ближайший соперник "аспириновых", "Штутгарт", тоже может быть довольным тем, как у него идут дела. Промежуточное третье место в чемпионате и выход в четвертьфинал Кубка страны, по дороге к которому "швабы" пока не пропустили ни одного мяча. А на предыдущей стадии со счетом 2:0 они "зачехлили" одного из главных претендентов на завоевание трофея – дортмундскую "Боруссию".

Но пройти дальше "автозаводцам" будет неимоверно тяжело. Во-первых, им предстоит сыграть в гостях. Во-вторых, у "Штутгарта" в последнее время просто катастрофическая статистика противостояния с "Байером", у которого "швабы" не выиграли ни одного из десяти предыдущих матчей, потерпев при этом семь поражений.

Ну, и в-третьих, по мнению самого популярного букмекера страны, "аспириновые" после вылета из турнира "Баварии" и "Боруссии" из Дортмунда – главные претенденты на победу во всем розыгрыше, кэф на такой исход равен 2.25 (у Штутгарта он 3.55.)

Вот и эксперты Olimpbet видят в леверкузенцах явных фаворитов четвертьфинала Кубка Германии: П1 – 1.69, Х – 4.27, П2 – 4.57. При этом букмекер № 1 в Казахстане полагает, что матч на "Бай-Арене" с большой долей вероятности будет "верховым": Тот (2.5) М – 2.39, Б – 1.58.

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Кубок Испании. Полуфинал. Первый матч. "Мальорка" – "Реал Сосьедад". 7 февраля, 02:00

Фото: Olimpbet

В чемпионате Испании "Мальорка" не блещет, ведя ожесточенную борьбу за право остаться в Примере на следующий сезон. От зоны вылета островитян отделяют всего три очка, а учитывая, что в пяти последних турах национального первенства "красно-черные" набрали лишь два балла, их расставание с высшим дивизионом выглядит вполне реальным.



Зато в Кубке короля команда под управлением мексиканского тренера Хавьера Агирре неудержима! На предыдущей стадии турнира "Мальорка" совершила настоящую сенсацию, выбив из розыгрыша "Жирону", один из лидеров Ла Лиги был обыгран со счетом 3:2.

У клуба из Сан-Себастьяна в чемпионате дела идут намного веселее, хотя, наверное, и не так хорошо, как бы хотелось его болельщикам. Да и в Лиге чемпионов "Реал Сосьедад" продолжает борьбу. Уже совсем скоро баскам предстоит провести гостевую встречу в рамках двухраундового сражения с ПСЖ в 1/8 финала ЛЧ. Так что выездной полуфинал Кубка Испании против "Мальорки" можно рассматривать как своеобразную репетицию для "Реала" перед сражением с парижанами в главном евротурнире.

Островитяне для басков – противники очень даже удобные: в десяти последних очных матчах "Реал Сосьедад" одержал восемь побед. И на этот раз аналитики Olimpbet полагают, что у команды Иманола Альгуасиля прекрасные шансы на то, чтобы продлить свою успешную серию во взаимоотношении с "островитянами": П1 – 3.58, Х – 2.99, П2 – 2.32.

А что касается судьбы путевки в финал, то по сумме двух встреч сан-себастьянцы выглядят еще большими фаворитами: проход "Мальорки" – 3.89, проход "Реала Сосьедад" – 1.26.

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