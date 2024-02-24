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Казахстан уверенно победил Индию в отборе Кубка Азии по баскетболу

Казахстан уверенно победил Индию в отборе Кубка Азии по баскетболу Фото: Instagram/qaz_olympics
В Астане 23 февраля 2024 года прошел матч между сборными Казахстана и Индии по баскетболу в рамках отбора на Кубок Азии-2025. Встреча завершилась уверенной победой казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

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Разыгрывающий сборной Казахстана Рустам Мурзагалиев стал самым результативным игроком, который за время матча набрал 18 очков.

Встреча завершилась со счетом 63:50 в пользу казахстанских баскетболистов.

Таким образом, Казахстан одержал первую победу в квалификации Кубка Азии по баскетболу.

Следующий матч запланирован на 26 февраля – казахстанская сборная на выезде сыграет с Катаром.

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