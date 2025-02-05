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Спорт

Сборная Казахстана по футзалу взяла реванш у Дании в отборе на Евро-2026

Сборная Казахстана по футзалу взяла реванш у Дании в отборе на Евро-2026, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 21:25 Фото: kff.kz
Сборная Казахстана по футзалу одержала уверенную победу над командой Дании в матче квалификации Евро-2026. Встреча, прошедшая в Астане, завершилась со счетом 7:3 в пользу хозяев, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в составе победителей голами отличились Дуглас Жуниор (дубль), Даурен Турсагулов, Акжол Дарибай, Азат Валиулин и Дамир Каирбай. Кроме того, один автогол забил игрок датской сборной.

Этот матч стал реваншем за неожиданное поражение в третьем туре, когда Казахстан уступил Дании на выезде со счетом 2:3.

После этой победы казахстанская команда вышла в лидеры группы 6, набрав семь очков, столько же у Армении. Албания и Дания имеют по три очка.

Ранее новый глава КФФ познакомился с футзалистами сборной Казахстана. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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