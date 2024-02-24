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Михаил Шайдоров выиграл "золото" турнира в Нидерландах

Фигурное катание Золото МТ Фото: Instagram/committee_sport
Лучший казахстанский фигурист Михаил Шайдоров стал победителем международного турнира на катке нидерландского города Тильбург, сообщает Zakon.kz.

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По информации пресс-службы Дирекции развития спорта МТС РК, лидер сборной Казахстана Михаил Шайдоров не имел себе равных на соревнованиях Challenge Cup-2024.

После выступления в короткой программе Михаил набрал 85.75 балла и располагался на 2-м месте. А уже потом ему не было равных в произвольной программе – 270.59 очка, что позволило нашему соотечественнику занять итоговое первое место с общим показателем 256.34 балла.

"Серебро" на счету японца Тацуя Цубоя, "бронза" у другого фигуриста из Японии Казуки Томоно. В данном турнире выступили 157 фигуристов из 32 стран.

19 февраля 2024 года стало известно, что в Абу-Даби (ОАЭ) завершился международный турнир по фигурному катанию Abu Dhabi Classic Trophy-2024. В призовую тройку соревнований вошли две казахстанские фигуристки – София Фарафонова и Анна Левковец. 

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