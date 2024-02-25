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Казахстанские болельщики подрались на матче Суперкубка в Анталии

Казахстанские болельщики подрались на матче Суперкубка в Анталии Фото: скриншот с видео
Футбольные фанаты устроили потасовку на решающем матче Суперкубка Казахстана по футболу между командами "Ордабасы" и "Тобол", который прошел в турецкой Анталии, сообщает Zakon.kz.

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В Сети распространяются кадры, на которых около десяти человек на трибуне начинают громко ругаться  и толкать друг друга. На видео видно, как один из фанатов кидает стул в своих оппонентов. Присутствующие сотрудники стадиона пытаются разнять болельщиков. 

Подобное поведение футбольных фанатов возмутило пользователей Сети:

  • Как можно показывать такое мерзкое воспитание? Позор! Еще и в чужой стране! Где ваша совесть и честь? В своей стране ты показываешь воспитание своей семьи, в чужой стране ты показываешь воспитание своей страны! Не позорьте Казахстан!
  • Дикари везде.
  • Наших даже на Марс посели, они и там подерутся.
  • Как же стыдно за таких.

Ранее сообщалось, что в Анталии состоялся решающий матч Суперкубка Казахстана по футболу между командами "Ордабасы" и "Тобол". Как и четыре дня назад, в финале зимнего Кубка страны все решилось в серии пенальти, где удача оказалась на стороне костанайского коллектива. Если 21 февраля южане были сильнее в серии послематчевых пенальти (7:6), то в финале Суперкубка повезло теперь уже североказахстанцам – 5:4. Основное время финального противостояния закончилось боевой ничьей – 1:1.

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