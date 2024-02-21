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Матч за 60 миллионов тенге: "Ордабасы" против "Тобола

спорт Фото: Instagram/pflkaz
В финальном матче зимнего Кубка ПФЛК в турецком Белеке сыграли шымкентский "Ордабасы" и костанайский "Тобол", сообщает Zakon.kz.

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Старт поединка затянулся из-за требования турецкой стороны снять рекламу титульного спонсора.

В основное время игра завершилась в нулевую вничью, но в серии пенальти удача улыбнулась "Ордабасы" – 7:6. И все же шымкентцы в упорной борьбе переиграли действующих обладателей Кубка страны. Таким образом действующий чемпион заработал приз в размере 60 млн тенге, а "желто-зеленые" – 40 млн тенге.

Между тем, в матче за третье место на турнире "Актобе" в серии пенальти одолел семейский "Елимай".

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