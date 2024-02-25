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ФК "Тобол" обыграл "Ордабасы" и завоевал Суперкубок Казахстана

Футбол Финал 2024 Фото: Instagram/pflkaz
В Анталии (Турция) состоялся решающий матч Суперкубка Казахстана по футболу между командами "Ордабасы" и "Тобол". Как и четыре дня назад, в финале зимнего Кубка страны все решилось в серии пенальти, где теперь удача оказалась на стороне костанайского коллектива, сообщает Zakon.kz.

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Если 21 февраля южане были сильнее в серии послематчевых пенальти (7:6), то в финале Суперкубка повезло теперь уже североказахстанцам – 5:4. Основное время финального противостояния закончилось боевой ничьей – 1:1.

На гол Евгения Макаренко ("Ордабасы") на исходе первого тайма после перерыва костанайцы ответили своим мячом в исполнении Ивана Миладовича.

Таким образом, "Тобол" третий раз в своей истории завоевал Суперкубок Казахстана. 

Футбол Обладатель Суперкубка

Фото: Instagram/pflkaz

За победу в данном турнире подопечные Милича Чурчича получили денежный приз в размере 25 млн тенге, а игрокам "Ордабасы" досталось 15 млн тенге.

Тем временем 1 марта стартует новый сезон в казахстанской Премьер лиге. Матч-открытие пройдет в Алматы, где зрители увидят столичное дерби между "Астаной" и "Женисом".  

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