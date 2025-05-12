Бразилия в 16-й раз завоевала титул чемпионов мира по пляжному футболу

11 мая сборная Бразилии по пляжному футболу стала 16-кратным чемпионом мира. В решающем матче южноамериканцы переиграли представителей Беларуси со счетом 4:3, сообщает Zakon.kz.

Нынешний Кубок мира по пляжному футболу проходил на песке города Виктория (Сейшельские острова). В поединке за "золото" турнира бразильская команда повела в счете уже на второй минуте усилиями Лукао.

Через пять минут белорусы сравняли результат, но соперник быстро ответил двумя голами в исполнении Родриго и Катарино.

Однако после перерыва дубль форварда сборной Беларуси Игоря Бриштеля снова восстановил равновесие.

Победу бразильцам, а с ней и титул чемпионов мира на 35-й минуте финальной битвы принес Родриго – 4:3.

В матче за третье место сборная Португалии обыграла Сенегал – 3:2.

Параллельно с финальными играми лучших пляжников мира завершились поединки восьмого тура КПЛ-2025, где "Актобе" победил "Елимай" и вырвался на второе место турнирной таблицы.