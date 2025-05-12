Бразилия в 16-й раз завоевала титул чемпионов мира по пляжному футболу
Нынешний Кубок мира по пляжному футболу проходил на песке города Виктория (Сейшельские острова). В поединке за "золото" турнира бразильская команда повела в счете уже на второй минуте усилиями Лукао.
Через пять минут белорусы сравняли результат, но соперник быстро ответил двумя голами в исполнении Родриго и Катарино.
Однако после перерыва дубль форварда сборной Беларуси Игоря Бриштеля снова восстановил равновесие.
Победу бразильцам, а с ней и титул чемпионов мира на 35-й минуте финальной битвы принес Родриго – 4:3.
В матче за третье место сборная Португалии обыграла Сенегал – 3:2.
Параллельно с финальными играми лучших пляжников мира завершились поединки восьмого тура КПЛ-2025, где "Актобе" победил "Елимай" и вырвался на второе место турнирной таблицы.