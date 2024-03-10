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Чем завершится главная битва сезона в АПЛ?

&quot;Ливерпуль&quot; - &quot;Манчестер Сити&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2024 17:50 Фото: Olimpbet
Топ-матч "Ливерпуль" – "Манчестер Сити" – в коэффициентах Olimpbet.

АПЛ. 28-й тур. "Ливерпуль" - "Манчестер Сити". 10 марта, 20:45 (время Астаны)

Вне всяких сомнений, важнейший матч всего сезона в английской Премьер-лиге, от исхода которого напрямую будет зависеть судьба титула в АПЛ. Победитель битвы при "Энфилде", конечно же, еще не гарантирует себе завоевание чемпионского звания, однако очень сильно к нему приблизится. Ничьей же больше всех обрадуется "Арсенал", также участвующий в "золотой" гонке.

Соперники встретятся друг с другом после еврокубковых матчей, проведенных на неделе. При этом "Манчестер Сити" играл в Лиге чемпионов с "Копенгагеном" в среду и дома. А "Ливерпуль" тем временем совершил тяжелейший вояж в Прагу, где в четверг провел первую встречу 1/8 финала Лиги Европы против "Спарты".

Таким образом, в распоряжении "скаузеров" на сутки меньше времени для восстановления сил, чем у главного конкурента. Этот фактор может и не стать определяющим в их споре, хотя вполне способен оказать влияние на результат.

Матч первого круга АПЛ-2023/24, состоявшийся в Манчестере 25 ноября, завершился вничью 1:1. "Горожане" не проигрывают мерсисайдцам на протяжении трех встреч кряду. Однако последний визит команды Пепа Гвардиолы в гости к парням Юргена Клоппа завершился для МС неудачно – поражением со счетом 0:1.

Кого же можно считать фаворитом в ключевой битве сезона? Эксперты Olimpbet полагают, что шансов на успех больше у "Ман Сити": П1 – 2.98, Х – 3.93, П2 – 2.25.

При этом букмекер № 1 в Казахстане склоняется к тому, что матч на "Энфилде" будет "верховым": Тотал (2.5) бол – 1.5.

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"Ювентус" – "Аталанта", фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2024 17:50

Фото: Olimpbet

Серия А. 28-й тур. "Ювентус" – "Аталанта". 10 марта, 22:00

Обе команды вряд ли удовлетворены своим текущим положением в таблице Серии А. У "Ювентуса" так и не получилось навязать "Интеру" борьбу за "скудетто", "Аталанта" же и вовсе пролетает мимо зоны Лиги чемпионов.

Набрав лишь одно очко в трех последних турах, клуб из Бергамо опустился на шестую строчку. А снизу его уже активно подпирает "Наполи", воспрявший духом при новом главном тренере и отстающий от "Аталанты" всего на три очка.

Проигрывать нельзя ни тем, ни другим, так как уступившая команда рискует еще серьезнее ухудшить свое положение. У кого же шансы на благоприятный исход предпочтительнее?

Матч первого круга, прошедший в Бергамо в начале октября, сильнейшего не выявил – 0:0. Предыдущая игра между "Юве" и "Аталантой" в Турине также завершилась ничьей, правда, намного более результативной – 3:3.

Но сейчас аналитики Olimpbet видят в "старой синьоре" явного фаворита: П1 – 2.16, Х – 3.44, П2 – 3.54.

При этом наиболее вероятный результат матча на стадионе "Альянц-Ювентус", по мнению самого популярного букмекера страны, снова ничья, только теперь уже 1:1 – с кэфом 6.39.

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