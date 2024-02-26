Сборная Казахстана завоевала 11 медалей в первый день чемпионата Азии
Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры
В городе Нью-Кларк-Сити (Филиппины) стартовал XI чемпионат Азии по водным видам спорта. В первый день сборная Казахстана завоевала 11 медалей, сообщает Zakon.kz.
Как сообщает Комитет по делам спорта и физической культуры, первенство континента проходит среди возрастных групп: группа А (18 лет и старше), группа В (15-17 лет), группа С (14 лет и младше).
"Сегодня в первый соревновательный день были разыграны комплекты медалей в плавании и прыжках в воду", – говорится в сообщении.
Результаты казахстанских спортсменов:
Плавание, группа А:
- Аделаида Пчелинцева, 100 м брасс – золото;
- Ксения Игнатова, 50 м на спине – золото;
- Диана Тасжанова, 200 м вольный стиль – серебро, 800 м вольный стиль – бронза;
- Женская сборная (Аделаида Пчелинцева, Диана Тасжанова, Ксения Игнатова, Софья Сподаренко), эстафета 4х100 вольный стиль – серебро.
Плавание, группа В:
- Егор Попов, 50 м на спине – золото;
- Арсен Кожахметов, 100 м брасс – серебро;
- София Абубакирова, 200 м комплексное плавание – серебро, 50 м на спине – бронза;
- Мужская сборная (Егор Попов, Егор Василенко, Алексей Крученко, Данил Черепанов), эстафета 4х100 вольный стиль – серебро.
Прыжки в воду, группа А:
- Диана Жумагулова/Анабелла Кочкина, синхронные прыжки 3 м трамплин – серебро.
Отмечается, что соревнования по плаванию завершатся 29 февраля, а по прыжкам в воду 1 марта. Затем с 2 по 6 марта пройдут состязания по артистическому плаванию, с 3 по 9 марта состоится турнир по водному поло.
24 февраля стало известно, что на проходящем в немецком Котбусе лицензионном этапе Кубка мира по спортивной гимнастике казахстанец Нариман Курбанов выиграл "золото" на снаряде "конь".
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