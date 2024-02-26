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Сборная Казахстана завоевала 11 медалей в первый день чемпионата Азии

Сборная Казахстана завоевала 11 медалей в первый день чемпионата Азии Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры
В городе Нью-Кларк-Сити (Филиппины) стартовал XI чемпионат Азии по водным видам спорта. В первый день сборная Казахстана завоевала 11 медалей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Комитет по делам спорта и физической культуры, первенство континента проходит среди возрастных групп: группа А (18 лет и старше), группа В (15-17 лет), группа С (14 лет и младше).

"Сегодня в первый соревновательный день были разыграны комплекты медалей в плавании и прыжках в воду", – говорится в сообщении.

Результаты казахстанских спортсменов: 

Плавание, группа А: 

  • Аделаида Пчелинцева, 100 м брасс – золото;
  • Ксения Игнатова, 50 м на спине – золото;
  • Диана Тасжанова, 200 м вольный стиль – серебро, 800 м вольный стиль – бронза;
  • Женская сборная (Аделаида Пчелинцева, Диана Тасжанова, Ксения Игнатова, Софья Сподаренко), эстафета 4х100 вольный стиль – серебро.

Плавание, группа В: 

  • Егор Попов, 50 м на спине – золото;
  • Арсен Кожахметов, 100 м брасс – серебро;
  • София Абубакирова, 200 м комплексное плавание – серебро, 50 м на спине – бронза;
  • Мужская сборная (Егор Попов, Егор Василенко, Алексей Крученко, Данил Черепанов), эстафета 4х100 вольный стиль – серебро.

Прыжки в воду, группа А: 

  • Диана Жумагулова/Анабелла Кочкина, синхронные прыжки 3 м трамплин – серебро.

Отмечается, что соревнования по плаванию завершатся 29 февраля, а по прыжкам в воду 1 марта. Затем с 2 по 6 марта пройдут состязания по артистическому плаванию, с 3 по 9 марта состоится турнир по водному поло.

24 февраля стало известно, что на проходящем в немецком Котбусе лицензионном этапе Кубка мира по спортивной гимнастике казахстанец Нариман Курбанов выиграл "золото" на снаряде "конь".

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