Сборная Казахстана завоевала 11 медалей в первый день чемпионата Азии

В городе Нью-Кларк-Сити (Филиппины) стартовал XI чемпионат Азии по водным видам спорта. В первый день сборная Казахстана завоевала 11 медалей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Комитет по делам спорта и физической культуры, первенство континента проходит среди возрастных групп: группа А (18 лет и старше), группа В (15-17 лет), группа С (14 лет и младше).

"Сегодня в первый соревновательный день были разыграны комплекты медалей в плавании и прыжках в воду", – говорится в сообщении.

Результаты казахстанских спортсменов:

Плавание, группа А:

Аделаида Пчелинцева, 100 м брасс – золото;

Ксения Игнатова, 50 м на спине – золото;

Диана Тасжанова, 200 м вольный стиль – серебро, 800 м вольный стиль – бронза;

Женская сборная (Аделаида Пчелинцева, Диана Тасжанова, Ксения Игнатова, Софья Сподаренко), эстафета 4х100 вольный стиль – серебро.

Плавание, группа В:

Егор Попов, 50 м на спине – золото;

Арсен Кожахметов, 100 м брасс – серебро;

София Абубакирова, 200 м комплексное плавание – серебро, 50 м на спине – бронза;

Мужская сборная (Егор Попов, Егор Василенко, Алексей Крученко, Данил Черепанов), эстафета 4х100 вольный стиль – серебро.

Прыжки в воду, группа А:

Диана Жумагулова/Анабелла Кочкина, синхронные прыжки 3 м трамплин – серебро.

Отмечается, что соревнования по плаванию завершатся 29 февраля, а по прыжкам в воду 1 марта. Затем с 2 по 6 марта пройдут состязания по артистическому плаванию, с 3 по 9 марта состоится турнир по водному поло.

24 февраля стало известно, что на проходящем в немецком Котбусе лицензионном этапе Кубка мира по спортивной гимнастике казахстанец Нариман Курбанов выиграл "золото" на снаряде "конь".