Казахстан завоевал "золото" лицензионного этапа Кубка мира
Фото: olympic.kz
На проходящем в немецком Котбусе лицензионном этапе Кубка мира по спортивной гимнастике казахстанец Нариман Курбанов выиграл "золото" на снаряде "конь", сообщает Zakon.kz.
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Второе месте занял Ахмад Абу Ал Соуд из Иордании, а третье – Вунг Хур из Южной Кореи.
По информации Комитета по делам спорта и физической культуры, это не первая золотая медаль этапов Кубка мира для Курбанова. В прошлом году он уже выигрывал аналогичные соревнования в Азербайджане и Катаре.
Ранее стало известно, что лучший казахстанский фигурист Михаил Шайдоров стал победителем международного турнира на катке нидерландского города Тильбург.
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