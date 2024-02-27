Казахстанские баскетболисты обыграли катарскую сборную

Волевую победу над Катаром одержала казахстанская сборная по баскетболу в рамках второго тура отборочного этапа чемпионата Азии-2025, сообщает Zakon.kz

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По информации Дирекции развития спорта МТС РК наши спортсмены победили со счетом 68:73 (12:19, 25:14, 13:15, 18:25).

В Дирекции отметили, что благодаря выигранной с большим преимуществом второй четверти преимущество хозяев после большого перерыва достигало 4 баллов. Но, победа в итоге досталась казахстанской команде, наиболее результативным игроком которой оказался форвард Антон Быков (19 очков).

Это второй выигрыш сборной РК, ранее наши соотечественники дома взяли верх над индийцами.

После 2-го тура сборные Ирана и Казахстана возглавляют таблицу отборочной группы.

Ранее сообщалось, что казахстанцы неплохо стартовали на чемпионате Азии. Сборная завоевала 11 медалей в первый день ЧА.