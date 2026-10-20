Хет-трик Эдсона помог казахстанским футзалистам обыграть Беларусь
Счет в этом поединке открыли гости, когда на четвертой минуте отличился Сергей Крикун. Хозяевам паркета понадобилось пять минут, чтобы восстановить равновесие, – удачно реализовал пенальти Альберт Акбалыков.
Далее уже солировал Эдсон, который забил подряд три мяча, два из которых он оформил в первом тайме.
В одном из моментов прекрасным голом в ворота белорусской дружины отметился наш легендарный 40-летний голкипер – Игита.
Воодушевленная своей уверенностью казахстанская команда местами забывала о защите, чем сразу пользовались соперники и незаметно во втором тайме забили три мяча.
Но все же подопечные Какау удержали победный результат (5:4) и добились первого успеха на пути к ЧМ-2028.
Сборная Казахстана выступает в отборочной группе №6 вместе с Беларусью и Албанией. Победитель группы получит прямую путевку в элитный раунд.