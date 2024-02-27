Участвуйте в розыгрыше путевок на исторический матч Греция – Казахстан

Уже завтра, 28 февраля, Olimpbet объявит обладателей трех путевок на двоих на матч Греция – Казахстан. Важнейшую игру на пути к чемпионату Европы наши футболисты проведут 21 марта в Афинах.





Призовые путевки от генерального партнера сборной Казахстана по футболу включают в себя не только посещение матча, но и перелет, проживание и развлекательную программу.





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