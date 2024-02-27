Участвуйте в розыгрыше путевок на исторический матч Греция – Казахстан
Фото: Olimbet
Завершается акция "За наших в Грецию", которую Olimpbet проводит для болельщиков футбола. До ее окончания остались считанные часы.
Уже завтра, 28 февраля, Olimpbet объявит обладателей трех путевок на двоих на матч Греция – Казахстан. Важнейшую игру на пути к чемпионату Европы наши футболисты проведут 21 марта в Афинах.
Призовые путевки от генерального партнера сборной Казахстана по футболу включают в себя не только посещение матча, но и перелет, проживание и развлекательную программу.
Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо:
- авторизоваться на сайте акции "За наших в Грецию";
- внести депозит от 50 000 тенге на личный счет в Olimpbet.
Важно: акция продлится до 12:00 часов 28 февраля 2024 года.
Ее победители определятся в тот же день, 28 февраля, в 19:00, в прямом эфире YouTube-канала Olimpbet Play. Подписывайтесь на него, чтобы не пропустить розыгрыш.
Подробнее об акции читайте на странице "За наших в Грецию". А также следите за анонсами в соцсетях Olimpbet.
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