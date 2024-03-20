Футболисты Казахстана прибыли в Афины на матч с Грецией

В ночь на 20 марта сборная Казахстана по футболу прилетела в Афины, где через день состоится очень важный и ответственный поединок с командой Греции, сообщает Zakon.kz.

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Будущая встреча между Грецией и Казахстаном пройдет в рамках полуфинала плей-офф Лиги наций УЕФА. Победитель данного противостояния получит путевку в финал, где сразится с победителем матча Грузия – Люксембург.

К предстоящему поединку с Грецией подопечные Магомеда Адиева подошли в полном составе, за исключением Нуралы Алипа. Защитник питерского "Зенита" пропустит игру из-за перебора желтых карточек.

Но, несмотря на это, защитник казахстанской сборной приехал поддержать своих коллег на УТС в Дубай (ОАЭ), а также будет помогать со стороны на поле в Афинах.

Фото: Instagram/kff_team

Как известно, казахстанская дружина провела сборы в Дубае с 9 по 19 марта. В ходе подготовки была сыграна товарищеская игра с Туркменистаном, которую мы выиграли со счетом 2:0.

Одними из последних в состав нашей сборной прибыли представители турецкого чемпионата – Абат Айымбетов и Бахтиер Зайнутдинов.

Предстоящую битву на греческой арене ждут с нетерпением и большим интересом практически многие в Европе. Нашим футболистам будут противостоять грозные соперники, которые становились победителями Чемпионата Европы 2004 года.

Матч Греция – Казахстан пройдет в ночь на 22-е марта в 00:45 по казахстанскому времени.